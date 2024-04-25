Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi

Iğdır\'ın Tuzluca ilçesinde Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması, ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada birinci olan Güler Kayıtmaz, defne adını verdiği oğlağıyla birlikte ödülünü aldı.

25.04.2024 11:44
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Birge'nin sunduğu yarışmaya ilçe merkezi ve köylerden katılan çiftçiler, süsledikleri kuzu, buzağı ve oğlaklarını sırayla jüri önüne çıkardı.

Oldukça renkli geçen yarışmayı, ilçe halkı da yoğun katılımla takip etti.

Yarışmada 1'inciye yarım altın, 2'inciye çeyrek altın ve 3'üncüye ise iki çuval kuzu ve oğlak yemi verildi.

Etkinlikte katılımcılar hep birlikte müzik eşliğinde halay çekti.

Yarışmaya "defne" adını verip süslediği oğlağıyla katılan Güler Kayıtmaz, yarışmanın birincisi olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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