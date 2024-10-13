İnci Taneleri'nde Kadına Şiddete Hayır! - Son Dakika
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Kültür Sanat

İnci Taneleri'nde Kadına Şiddete Hayır!

İnci Taneleri\'nde Kadına Şiddete Hayır!

'İnci Taneleri' dizisi, yeni sezonuna kadına yönelik şiddetle ilgili güçlü bir mesajla başladı.

13.10.2024 15:40
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'İNCİ Taneleri', toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili mesajlar vermeye devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümüne 'Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez!' mesajıyla başlayan dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, "Bir ülkede ya da dünyada kadın mutlu değilse kimse değildir. Kadın özgür değilse kimse özgür değildir" dedi.

'Dilber dansı' ile Türkiye'nin gündemine oturan Kanal D dizisi İnci Taneleri, yeni sezona da güçlü bir başlangıç yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç hem gündemdeki konular hem de diziyle ilgili Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye samimi açıklamalar yaptı.

NEZAKET VE SAYGI

İnci Taneleri'nde dürüstlük, nezaket ve saygı gibi kavramlara önem veren Azem Yücedağ'ı canlandıran Yılmaz Erdoğan, "Bu çağ, nezaketin bittiği bir çağ oldu. Nezaket, Azem'in kimliğinde yer alıyor. 'Merhaba' diyerek selam verdiği adam 'Kime baktın kardeşim?' diye soruyor. Sokaktan nezaketi alırsan onun yerini şiddet doldurur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN TEMEL ÖNERMESİ

Erdoğan, kadınları daha şaşırtıcı, renkli, eğlenceli ve detaycı bulduğunu ifade ederek 'Bir de her yazarın yazmasını sağlayan temel bir önermesi vardır. Ben diyorum ki bir ülkede ya da dünyada kadın mutlu değilse kimse değildir. Kadın özgür değilse kimse özgür değildir. Çünkü bahsettiğimiz şey türlerden bir tür değil hepimizi doğuran, en yetenekli canlı" yorumunu yaptı.

EN ÇOK AİLE ZEDELENDİ

'Bu çağın en çok zedelediği kavram aile" diyen Erdoğan "Toplumsal olarak insanlar arasındaki bağların pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyorum. Zaten İnci Taneleri'nin de esas teması o. Sadece aile olarak düşünmeyelim, ilişkiler artık zor kurduğumuz ama çok kolay kopardığımız şeyler. Kankalık bile sevgililik gibi oldu, dönemsel yaşanıyor" değerlendirmesini yaptı.

AİLE BİR SIĞINAK

Ayakları üzerinde duran, güçlü bir kadın olan pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü de ailenin önemine vurgu yaparak "Benim için aile bir sığınak demek ve kendim olabileceğim bir yer, öyle olmasına da gayret ediyorum" dedi.

'NEŞELİSİN DİYE MUTLU SANIYORLAR'

Dilber'in özendirici etkisi olduğu yönündeki eleştirileri reddeden Ergüçlü, "Neşelisin diye mutlusun sanıyorlar. O kadın, o sahnede kendini oranın starı olarak görüyor, kendini beğeniyor. Ama oradan çıkıyor, bir evi yok, otelde yaşıyor, çocuğuna başka bir isimle sesleniyor, yalnız. Öyle karmaşık bir yapı. Ben burada özenilecek hiçbir taraf görmüyorum" diye konuştu.

'BAŞARILI AMA MUTSUZ'

Dizide Piraye'yi oynayan Selma Ergeç de aile kavramı üzerine konuşurken 'İçinde doğduğun ailen var, bir de seçtiğin ailen var. Ben ikisi konusunda da şanslıyım' dedi. Piraye'nin, profesyonel hayatında başarılı ama özel hayatında mutlu olmayan zengin bir işkadını olduğunu anlatan Ergeç, "Böyle karakterler daha önce okumuştum ama ilk kez bu kadar katmanlı ele alındığını gördüm" diye konuştu.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İnci Taneleri'nde Kadına Şiddete Hayır! - Son Dakika

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