İngiliz Sinemasının Kült Oyuncusu Glenda Jackson Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz Sinemasının Kült Oyuncusu Glenda Jackson Hayatını Kaybetti

15.06.2023 16:54

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti. Jackson, kısa bir hastalık sonrası ailesinin refakatinde hayatını kaybetti. En son 'The Great Escaper' filminde rol alan Jackson, 'Women in Love' ve 'A Touch of Class' filmleriyle Akademi Ödülleri'ne değer görülmüştü. Ayrıca, 1992'deki genel seçimlerde İşçi Partisi'nin Hampstead ve Highgate adayı olarak Avam Kamarası'na girmişti. 'Mary, Queen of Scots', 'Elizabeth Is Missing', 'Hopscotch' ve 'Sunday Bloody Sunday' filmleri de Jackson'ın en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti. Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, yazılı açıklamasında, ünlü oyuncunun kısa bir hastalık geçirdikten sonra bu sabah ailesinin refakatinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Larner, Jackson'ın en son Irene Jordan rolünü canlandırdığı "The Great Escaper" filminin çekimlerini tamamladığını aktardı.

1992'DE AVAM KAMARASI'NA GİRMİŞTİ

"Women in Love" ve "A Touch of Class" filmleriyle Akademi Ödülleri'ne değer görülen Jackson, 1992'deki genel seçimlerde İşçi Partisi'nin Hampstead ve Highgate adayı olarak Avam Kamarası'na girmişti.

EN BEĞENİLEN FİLMLERİ

"Mary, Queen of Scots", "Elizabeth Is Missing", "Hopscotch" ve "Sunday Bloody Sunday", Jackson'ın en beğenilen filmleri arasında.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Milletvekili, Magazin, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İngiliz Sinemasının Kült Oyuncusu Glenda Jackson Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:57 Buğday tarlaları planlı mı yakılıyor? Sosyal medyada paylaşılan düzenek kafa karıştırdı
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz Sinemasının Kült Oyuncusu Glenda Jackson Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement