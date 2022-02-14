İşitme engelli çift, Sevgililer Gününde evlendi - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan işitme engelli Ayşe İnan ile Gürhan Kılıç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi.

Bir süre önce tanışan Ayşe İnan ile Gürhan Kılıç, nişan törenlerinin ardından nikah tarihini 14 Şubat olarak belirledi.

Belediyeye başvuran ve resmi işlemleri tamamlanan işitme engelli çift, Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın işaret diliyle kıydığı nikahta çift, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Belediye Başkanı Kibar, nikah töreni sonrası gazetecilere, işitme engelli çiftin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

Daha önce çiftin nişan yüzüklerini taktıklarını belirten Kibar, "Benim babam da işitme engelli. Biz de işaret dilini çok iyi biliyoruz. Sevginin bir dili olmadığını kıydığımız bu nikahla anladık. Sevginin tek dili var, o da kalp dilidir. Ailelere mutluluklar diliyorum." dedi.

Yeni evli çift de mutluluklarını dile getirerek, "Çok sevdik birbirimizi, 14 Şubat'ta da evlendik." ifadesini kullandı.