İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi

17.04.2022 10:07

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen kutsal emanetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi

İSTANBUL - Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen kutsal emanetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen kutsal emanetler artık İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müzede sergilenen kutsal emanetler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve 4 Sakal-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları, Kabe kapısı perdesi, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer alıyor. Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen kutsal emanetler artık İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor.

"Kutsal emanetler bu bölümde sergileniyor"

Konu hakkında konuşan İslam Medeniyetleri Müzesi Müdürü Nezih Ertuğ, "Bu bölüm Peygamber Efendimize ait olan eşyaların bulunmuş olduğu bölüm. Özellikle kutsal emanetler bu bölümde sergileniyor. Bu bölümde Hücre-i Saadet perdesi var. Resulullah Efendimizi Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu türbeyi Şerif'te kullanılan hücreyi saadet perdesi var. Hilye-i şerifler var. Sakal-ı şerifler var. Özellikle Mekke, Medine toprağı var. Yaklaşık olarak burada dört adet Sakal-ı Şerif açıkta sergileniyor. Sakalı muhafazaları dediğimiz kutular içinde de sakalı şerifler var." dedi.

"Çoğu insan göremediği kutsal emanetleri burada görüp Ramazan-ı Şerif'in tadına varıyor"

Nezih Ertuğ devamında, "Müzede Şifa-i Şerifler ondan sonra Resulullah Efendimizin şeceresinin olduğu bir levhamız var. Yine Resulullah Efendimizin paşmak-ı şerifi yani ayakkabısı olarak tabir edeceğimiz paşmak-ı şerif kalıpları var. Onlar da kutsal emanetler arasında. Diğer bölümde de yine kutuların içinde Sakal-ı Şerifler mevcut. Çoğu insan göremediği kutsal emanetleri özellikle Topkapı'da göremediği kutsal emanetleri burada görüp Ramazan-ı Şerif'in tadına varıyor. İnsanlar çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Özellikle kutsal emanetlerin ziyaret edilmesi tabii halkımızın maneviyatına büyük etki yapıyor. Çoğu insan Topkapı Sarayı'na gitme imkanı bulamıyor. Fakat Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetleri biz buraya getirdiğimiz için çok olumlu geri bildirim alıyoruz." diye konuştu.

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi
İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi
İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı, Çamlıca, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:14:58. #1.13#
SON DAKİKA: İslam Medeniyetleri Müzesi'nde kutsal emanetlere yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement