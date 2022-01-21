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İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

21.01.2022 09:31

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, 2022 sanat yılının açılışını İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi 'Formreform' ile gerçekleştirdi.

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

"Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, 2022 sanat yılının açılışını İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi 'Formreform' ile gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile gerçekleştirdi. Gerçekleşen sergi açılışına; AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş, "Formreform" Retrospektif Sergisi Küratörü Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katıldı. Seramik, resim ve heykel gibi çok yönlü eserleri olan Yedikardeş'in tüm dönemlerinden ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerinin yer aldığı sergide; sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş birçok çalışması da ilk kez Kazlıçeşme Sanat'ta gün yüzüne çıkarıldı. Sergi, 20 Ocak - 6 Mart tarihleri arasında pazartesi günleri hariç her gün, 10.00 - 18.00 saatleri arasında Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

"Yedikardeş'in tüm hayatının kısa bir özeti bu sergi"

Sergiye katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; "Biraz önce İsmet Yedikardeş'in retrospektifte sergisini açtık. İsmet Bey bilindiği üzere seramik konusunda dünyaca ün yapmış bir sanatçımız ama burada ömrü boyunca yaptığın bütün eserlerden bir sergi yaptı. Aslında Yedikardeş'in tüm hayatının kısa bir özeti bu sergi. İsmet Bey Mardin'de doğmuş ve çömlekçilikle uğraşan bir ailenin oğlu. Onu bir sanat bakış açısıyla bambaşka bir şekle dönüştürerek evrensel bir dil tutturmuş ama doğup büyüdüğü topraklar onu bir şekilde hep takip etmiş. 6 Mart'a kadar açık olan sergimize bütün sanatseverlerimizi bekliyoruz. Benim dikkatimi daha çok seramik kısmı çekti. Daha önceki Mardin konulu eserlerini görmüştüm ama seramik eserleri nerede görseniz İsmet Yedikardeş'e ait diyebileceğiniz türden" dedi.

(VEG-Sİ-YM-

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

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İsmet Yedikardeş, Retrospektif, Zeytinburnu, Seramik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika
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