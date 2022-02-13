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İspanyol sinemasının Goya ödülleri dağıtıldı - Son Dakika

İspanyol sinemasının Goya ödülleri dağıtıldı

13.02.2022 13:54
İspanyol sinemasının Goya ödülleri dağıtıldı

İspanyol sinemasının en önemli ödülleri olan Goya, Valensiya kentindeki Sanat Sarayı'nda 12 Şubat'ta düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İspanyol sinemasının en önemli ödülleri olan Goya, Valensiya kentindeki Sanat Sarayı'nda 12 Şubat'ta düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Goya ödüllerinde gecenin yıldızı, 20 dalda aday olan ve "En İyi film", "En İyi Yönetmen", En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", En İyi Montaj" ve "En İyi Müzik" ödüllerini kazanan, yönetmenliğini Fernando Leon de Aranoa'nın yaptığı "İyi patron" (El buen patron) filmi oldu.

"Ricardos Olmak" adlı filmle bu yıl Oscar'a da aday olan İspanyol aktör Javier Bardem, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Geceye Başbakan Pedro Sanchez, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Kültür ve Spor Bakanı Miquel Octavi İceta'nın yanı sıra yönetmen Pedro Almodovar, aktrist Penelope Cruz, şarkıcı Joaquin Sabina ve Uluslararası Onur Ödülü alan Cate Blanchett gibi tanınmış isimler de katıldı.

Goya'da 8 dalda aday olan Almadovar'ın, İspanya'da İç Savaş ve diktatörlük döneminin kayıplarını konu aldığı "Paralel Anneler" (Madres paralelas) adlı filmi ödülsüz ayrıldı.

36. Goya Ödüllerinden bazıları şu şekilde dağıtıldı:

En İyi Film: El buen patron, En İyi Yönetmen: Fernando Leon de Aranao (El buen patron), En İyi Erkek Oyuncu: Javier Bardem (El buen patron), En İyi Kadın Oyuncu: Blanca Portillo (Maixabel), En iyi Avrupa Filmi: Druk (Yönetmen Thomas Vinterberg-Danimarka), En İyi Orijinal Senaryo: Fernando Leon de Aranao (El buen patron), Gelecek Vaad Eden Oyuncu: Nora Navas (Libertad).

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Valencia, Yönetmen, Film, Leon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İspanyol sinemasının Goya ödülleri dağıtıldı - Son Dakika


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