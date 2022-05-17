Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti - Son Dakika
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Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti

17.05.2022 11:46

Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti Isparta merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Milas Mesireliği sıcak havaların başlaması ile ziyaretçi sayısını arttırdı.

Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti

ISPARTA - Isparta merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Milas Mesireliği sıcak havaların başlaması ile ziyaretçi sayısını arttırdı.

Isparta' da bulunan Milas Mesireliği ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri,çocuklarının gönül rahatlığıyla stres atabileceği bir merkeze dönüştü. Piknik alanları,çocuk parkları, akarsu ve büyük bir çimenli meydanı olan Milas Mesireliği yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Milas Mesireliği ziyarete gelen İbrahim Yusuf Akkaya, alanın keyifli bir yer olduğunu belirterek "Güzel beldemizin, Isparta' mızın, güzel Milas bölgesinde çimenler, hayat,hava çok güzel bir yer. Aileniz ile gelip bu mesirelik alanda çocuklarınız ile eğlenebilirsiniz. Ailece gezip görmeniz gereken bir yer,tavsiye ediyorum" dedi.

Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti
Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti
Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti
Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti

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Isparta, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Isparta 'da sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar,Milas Mesireliğini'ne akın etti - Son Dakika


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