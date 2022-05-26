İstanbul'da Deep Purple fırtınası - Son Dakika
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İstanbul'da Deep Purple fırtınası

26.05.2022 21:21

İstanbul'da Deep Purple fırtınası Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Deep Purple 'The Whoosh Tour' kapsamında Sarıyer LifePark'ta konser verdi.

İstanbul'da Deep Purple fırtınası

İSTANBUL - Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Deep Purple 'The Whoosh Tour' kapsamında Sarıyer LifePark'ta konser verdi.

Tüm zamanların en iyi gruplarından biri olarak nitelendirilen Deep Purple, Aktif Bank'ın katkılarıyla geçtiğimiz akşam (25 Mayıs) LifePark'ta İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Pandemi nedeniyle 2 yıl ertelenen konserde, "Smoke On The Water", "Highway Star", "Perfect Strangers", "When a Blind Man Cries" gibi şarkılarını seslendiren grup, muhteşem sahne performanslarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple konseri için Turkiye'nin bir çok şehrinden gelen müzikseverler, saatler öncesinden alana akın etti. Öncesinde Paşalimanı ve Full Aksesuar'ın ( Barış Manço Tribute Band) performanslarıyla ısınan kalabalığın heyecanı, Deep Purple'ın sahne almasıyla doruğa çıktı. Konserin en büyük sürprizi grubun klavyecisi Don Airey'in " Üsküdar'a Gider iken" şarkısını çalması oldu.

Türkiye'de bugüne kadar en yüksek katılımın gerçekleştiği Deep Purple konserinde, binlerce müziksever NEO Events organizasyonuyla eğlenceye doydu. Ian Gillan (vokal), Roger David Glover (bas gitar), Ian Paice (bateri), Simon Mc Bride (gitar), Don Airey (klavye) den oluşan Deep Purple, konserin ertesi günü kendileri için hazırlanan program dahilinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi.

İstanbul'da Deep Purple fırtınası
İstanbul'da Deep Purple fırtınası
İstanbul'da Deep Purple fırtınası
İstanbul'da Deep Purple fırtınası

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Deep Purple, İstanbul, Sarıyer, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da Deep Purple fırtınası - Son Dakika


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