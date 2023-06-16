İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti - Son Dakika
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İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti

İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti

16.06.2023 17:34

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsünde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi gündemdeki doğa olaylarına dikkat çekti. Öğrencilerin doğa ana ile olan günümüz durumu, doğaya verilen zararlar, canlılara olan insanoğlunun davranışları hepsinin işlendiği saç ve makyaj defilesi, öğrencilere tam destek veren defileye katılan ünlü konuklarında büyük beğenisini aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsünde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi gündemdeki doğa olaylarına dikkat çekti. Öğrencilerin doğa ana ile olan günümüz durumu, doğaya verilen zararlar, canlılara olan insanoğlunun davranışları hepsinin işlendiği saç ve makyaj defilesi, öğrencilere tam destek veren defileye katılan ünlü konuklarında büyük beğenisini aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti
İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti

BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Defileye katılan isimler arasında, sanatçı Kemal Doğulu, Nevra Çeviksoy Oyuncu Bekir Aksoy ve eşi oyuncu Nazife Aksoy ressam Zeynep Yazıcı Karma Türkiye Ceosu Dilruba Özcan Hacıoğlu Kiğılı Ceo'su Hilal Su Erdem Oyuncu Aslı Samat Yazar, Sunucu Yelda Kırçuval yer aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti

"DOĞAYA VE CANLILARA SAYGI"

İstanbul Kent Üniversitesi, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı Doç. Dr. A. Nilhan ATSÜ yaptığı açıklamalarda, neden "Doğaya ve Canlılara Saygı" sorusu ile başlayan röportaja "bildiğimiz gibi medyada orman yangınları, doğa ve deniz kirliliği, sevimli dostlarımıza biz insanlar tarafından yapılan türlü zulüm haberleri sıkça yer almakta ve bütün bunlar duyarlı yaratılıştaki bireyleri çok üzmekte. Oysa bu çağda, doğa anamızı, yani yuvamızı korumayı ve kucağında, insan türü haricindeki bütün diğer canlılarla birlikte, huzurla yaşamayı çoktan öğrenmiş olmalıyız. Bu yüzden, tüm detaylarıyla çizdiğim böyle bir projeyle, bu konudaki farkındalığa, biz de kendi eğitim alanımızda ve kendi usulümüzle katkıda bulunalım istedim. Kısaca, Yılsonu Saç-Makyaj Defilemiz; doğanın kirlenmesi-eksilmesi, canlıların zarar görmesi konuları ile ilgili bir farkındalık projesi olarak düşünülebilir. Uzun yıllardır Kozmetik Dermatoloji alanında çalışan bir Dermatolog olarak, doğru kozmetik ürün kullanımı ve doğru uygulamaların, bireylere kattığı özgüven ve mutluluk hissi tartışılamaz ve hepimiz biliyoruz ki; mutlu bireyler eşittir mutlu toplum denilebilir.

İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti

"CANLILARA ZARAR VERMEYEN ÜRÜNLER TİTİZLİKLE SEÇİLMELİ"

Kozmetik ürünler şu dönemde, bu ve buna benzer pek çok sebeple, hemen herkesin vazgeçilmezi olmuştur. O halde, kozmetik ürün adına her ne kullanılacaksa, sağlıklı, doğru, çevreye ve canlılara zarar vermeyen ürünlerin titizlikle seçimi de esas olmalıdır. Programımızın ilk yarı yılında verdiğim "Kozmetik Ürünler Bilgisi" dersimde öğrencilerimiz için hedeflerimiz; kullanım püf noktalarından istenmeyen etkilerine değin geniş bir yelpazede, kozmetik ürünlere dair akla gelebilecek tüm bilgilerin ve içerik bilgisine dayalı kozmetik ürün okuryazarlığının kazandırılmasıdır. Tüm bu bilgilerin ışığında, çevreye, doğaya ve canlılara duyarlı bir program olarak defilemizde, hayvanlar üzerinde denenmemiş kozmetik ürünler tercih ettik. Ayrıca, medyada yakinen bilindiği gibi, bu konuda zaten global olarak da; "Tavşan Ralph" ikonu ile farkındalık çalışmaları birkaç yıl öncesinde başlatılmıştır. Henüz olmasa da, program olarak uzun vade hedeflerimizden bir diğeri de, üniversite bünyesine katılacak olan Eczacılık fakültesi ile işbirliği yaparak, yakın gelecekte, söz ettiğim standartlara sahip, kendi kozmetik ürünlerimizi üretebilmektir" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesi doğa olaylarına dikkat çekti
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