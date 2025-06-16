İstanbul Maarif Orkestrası ve Dans Topluluğu Gösterisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul Maarif Orkestrası ve Dans Topluluğu Gösterisi

İstanbul Maarif Orkestrası ve Dans Topluluğu Gösterisi
16.06.2025 20:50
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Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenler sahne alarak kültürel öğeleri sergiledi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenledikleri gösteride sanatseverlerle buluştu. Etkinlik sonrasında açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, "Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı. Öğrencilerine, tüm velilerimize aslında hayatın bütün ritmini sahnede yansıttılar. Onlar yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle bugün öğrencilerine hayatın gerçekleri ve tarihsel kültürümüzden kaynaklanan medeniyetimizin kodlarını bugün sergilediler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen gösteride Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera ve Bale Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Gösteriye İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile çok sayıda davetli katıldı. Programda sahne alan İstanbul Maarif Orkestrası, Şef Ahmet Gürkan Er yönetiminde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği'nden eserlerle izleyicilere müzikal bir yolculuk yaşattı. Orkestranın müzikal düzenlemeleri İl Orkestra Koordinatörü Taylan Öztürk tarafından hazırlandı. Gösterinin ikinci bölümünde ise İstanbul Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen 'Öğretmenin Doğuşu' adlı dans tiyatrosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Dansları Genel Sanat Yönetmeni Nurullah Şimşek'in koreografisini üstlendiği gösteride geleneksel halk oyunları modern sahne teknikleriyle buluşturuldu. Türkiye genelinde farklı branşlardan toplam bin 450 öğretmenin yer aldığı Halk Dansları Topluluğu ile 850 müzik öğretmeninden oluşan Maarif Orkestrası, sanatın eğitici ve birleştirici gücünü yansıtan performanslarıyla salondan tam not aldı. Program sonunda uzun süre ayakta alkışlanan öğretmen sanatçılar, sahne performanslarıyla eğitimin sadece sınıfla sınırlı olmadığını, kültür ve sanatla bütünleşerek daha da derinleştiğini ortaya koydu.

'HAYATIN BÜTÜN ALANLARI ÖĞRETMEN İÇİN ASLINDA BİR SAHNEDİR'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl sonu etkinlikleri İstanbul Maarif Öğretmenleri Dans Topluluğu ve Müzik Korosunu dinlemiş olduk. Aslında öğretmenler toplumun rol modelidir. Sadece çocuklara matematiği, fiziği, kimyayı değil. Hayatın bütününü öğretirler. Öğretirken de sadece dersle sınıfta değil de, hayatın bütün alanları öğretmen için aslında bir sahnedir. Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı. Öğrencilerine, tüm velilerimize aslında hayatın bütün ritmini sahnede yansıttılar. Onlar yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle bugün öğrencilerine hayatın gerçekleri ve tarihsel kültürümüzden kaynaklanan medeniyetimizin kodlarını bugün sergilediler. Çok keyifli, çok mutluydu. Çeşitli kültürel sanatsal etkinliklerle önümüzdeki yıl da öğretmenlerimizin bizzat sahne alacağı çok farklı etkinliklerle öğrencilerimize, velilerimize, toplumun bütün kesimlerine, öğretmenlerin bu güzel yönünü daha çok sergileyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Maarif Orkestrası ve Dans Topluluğu Gösterisi - Son Dakika

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