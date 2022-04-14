İZDOB'dan Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser - Son Dakika

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Ödemiş Arkeoloji Müzesi'nde konser verdi.

Arkeloji Müzesi'ndeki konserde yerli ve yabancı parçalar seslendirildi. İZDOB sanatçıları konseri "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla tamamladı.

Piyano sanatçısı Cemile Cabbar, konserin ardından yaptığı konuşmada, konserden kendilerinin de büyük keyif aldığını söyledi.

Sanatçılarından Sühan Arslan da daha önce de ilçeye geldiklerini belirterek, bir kez daha Ödemişlilerle buluşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.