İZDOB'dan Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser - Son Dakika
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İZDOB'dan Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser

14.04.2022 08:19
İZDOB'dan Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Ödemiş Arkeoloji Müzesi'nde konser verdi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Ödemiş Arkeoloji Müzesi'nde konser verdi.

Arkeloji Müzesi'ndeki konserde yerli ve yabancı parçalar seslendirildi. İZDOB sanatçıları konseri "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla tamamladı.

Piyano sanatçısı Cemile Cabbar, konserin ardından yaptığı konuşmada, konserden kendilerinin de büyük keyif aldığını söyledi.

Sanatçılarından Sühan Arslan da daha önce de ilçeye geldiklerini belirterek, bir kez daha Ödemişlilerle buluşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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Arkeoloji Müzesi, Konser, Ödemiş, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İZDOB'dan Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser - Son Dakika


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