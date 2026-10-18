İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatrodan konsere uzanan kültür sanat programı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatrodan konsere uzanan kültür sanat programı başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatro, opera, müzikal, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi ile Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra İKSF de hafta boyunca programlarla sanatseverlerle buluşacak.

İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatro, opera, müzikal, konser, söyleşi ve atölyelerin yer aldığı kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Susamuru" ve "YUKO", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde de "Nizamülmülk" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 19 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini, 24 Ekim'de ise İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında "Troya" operasını sahneye taşıyacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da 25 Ekim'de aynı sahnede festival kapsamında "Sonbahar Esintileri" konseri verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ekim'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmed Adnan Saygun Salonu'nda "Hazan ve Ahenk" konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Rengim Gökmen yönetiminde, solist Olgu Kızılay, Cem Sevgi ve Yusuf Çelik'in katılımıyla sahne alacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ise sanat yönetmeni Şavk Eryürek'in yönetiminde, 24 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Türk Dünyasından Ezgiler" konseri verecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Suzan Çöpür'ün "Ahşaba İlk Dokunuş: Ahşap Yakma" atölyesi ile piyanist Deniz Kocaman ve anlatıcı Didem Tarlalı'nın katılımıyla "Binbir Gecede Bir Gece" müzikli anlatısı 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Çevre bilimleri uzmanı Dr. Nesimi Ozan Veryeri'nin "Deniz ve Kıyıları Korurken: Akla Gelen Sorular" ile Avustralya Kültür Temsilcisi Gülay Özköprülü Pelin'in "Geçmişten Geleceğe Kent Belgeciliği" söyleşileri 20 Ekim'de yapılacak.

"İklimin Gölgesinde Pembe Eşitlik: Meme Kanserinde Ne Değişti?" semineri ile sanat yönetmeni Belkıs Hakan'ın "Şiir Günleri" dinletisi 22 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Dr. Özlem Özkaya Öztopcu'nun "Bir Cumhuriyet Projesi: Halk-Aydın Buluşması Olarak Yurdu Gezen Ressamlar" ve Dr. Behçet Behiç Olgun'un "Cumhuriyet Dönemi Sanat Müzeleri: Dünya Müzeleri Bağlamında Mimari Tipolojiler" söyleşileri de 23 Ekim'de düzenlenecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatİzmirMüzikYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:21:04. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatrodan konsere uzanan kültür sanat programı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei