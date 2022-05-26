İzmir'de down sendromlular tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de down sendromlular tiyatro oyunu sahneledi

26.05.2022 15:57
İzmir'de down sendromlular tiyatro oyunu sahneledi

İzmir'de oyunculuk eğitimi alan down sendromlular, tiyatro oyunuyla yeteneklerini gösterdi.

İzmir'de oyunculuk eğitimi alan down sendromlular, tiyatro oyunuyla yeteneklerini gösterdi.

Uşak Üniversitesi tarafından sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda down sendromlu 17 birey, 2 yıldır çalıştıkları oyunu sahneledi.

Act Able Proje Koordinatörü Prof. Dr. Meral Özçınar, İzmir Down Sendromlular Derneği ile yürütülen projenin sürdürülebilir olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Down sendromlu bireylerin iletişim becerilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Özçınar, "Down sendromlu bireylerin dil yapıları büyük olduğu için rahat konuşamıyorlar. Biz de onların beden dilleri ile iletişim kurabilmeleri için çok çalıştık. Toplumla onların arasında olan iletişim bariyerlerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Amacımız çocukların kukla ve benzeri yaratıcı materyallerle iletişim becerilerini artırmak. Çocuklarımız dans etmeyi çok seviyor. Dans onlar için bir iletişim yöntemi, kendilerini anlatma biçimi. Biz de dansı, tiyatroyu, kukla gösterisini bir araya getiren bir oyun sergiledik. " diye konuştu.

Özçınar, eylül ayında İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleşecek tiyatro festivaline katılacaklarını da aktardı.

İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu da projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

2 yıldır bu oyuna hazırlandıklarını ifade eden Rodoplu, "17 gencimiz heyecanla bu projeye hazırlandılar. Bugün gösterimizi sundular. Çocuklarımız ve biz aileler olarak ilk kez izliyoruz. Burada eğitim alamayan, eğitim süresi bitmiş olan öğrencilerimizi dışarda bırakmak istemiyoruz. Bu tür projelerde yer almalarını istiyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
İzmir'de Cami Hoparlörlerinden Bülent Ersoy Şarkısı Yayınlandı İzmir'de Cami Hoparlörlerinden Bülent Ersoy Şarkısı Yayınlandı
Kaynak: AA

Uşak Üniversitesi, Down Sendromlular, oyunlar, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de down sendromlular tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar!
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de down sendromlular tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement