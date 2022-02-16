İzmir'deki 14. Ulusal Genç Solist Yarışması'nın finali yarın yapılacak - Son Dakika

14. Ulusal Genç Solist Yarışması'nın kazananları 17 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) gala gecesinde belirlenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın bilgilendirme toplantısı bir otelde yapıldı.

Yarışmanın Jüri Başkanlığını üstlenen İZDOB solist sanatçısı Aytül Büyüksaraç, Türkiye'de yetişen solistlerin yurt dışında tanınması ve şarkı söyleyebilmesi için organizasyonun büyük önem taşıdığını belirtti.

Yarışmayı, hayatını kaybeden eski jüri üyesi Edward Berkeley'e ithaf ettiklerini kaydeden Büyüksaraç, etkinliğin "üniversite" ve "genç profesyonel" kategorilerinde düzenlendiğini ifade etti.

Bilgilendirme toplantısına; jüri üyeleri Kanada ve Şikago operaları eski genel müdürü Brian Dickie, Savonlinna Müzik Akademisi Başkanı Eija Tolpo, Uluslararası Opera Artistleri Ajansı Genel Müdürü Kalle Kanttila, İZDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Aydın Uştuk, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Pınar Uçman Karaçalı, AASSM Müdürü Emel Akçay katıldı.

Jüri Onursal Başkanlığını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın üstlendiği yarışmanın üniversite kategorisindeki finaline Eda Umay Akan, Ferhat Baday, Talip Savranbaşı, Güneş Uluçay, Jenisya Yaeş katılacak.

AASSM Büyük Sahne'deki genç profesyonel kategorisinde ise Ceren Aydın, Cumhur Görgün, Mehmet Kavil, Duygu Aylar Lelik ve Seray Pınar yarışacak.