Kahramanmaraş'ın irişkit sucuğu iftar sofralarının vazgeçilmezi

İftar sofralarının vazgeçilmezi 'irişkit sucuğu'
Kahramanmaraş'ın damak lezzetlerinden irişkit iftar ve sahurda da tüketiliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında.
Kahramanmaraş'ın asırlık lezzetlerinden biri olan irişkit bir diğer adı ile et sucuğu, kentte her mevsim tüketiliyor. Özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilen irişkit doyurucu özelliği ile dikkat çekiyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan ürün şehrin birçok yerinde satılıyor.
Bekir Doğan, "Kahramanmaraş'ta irişkit deriz Ramazan ayında vazgeçilmezi. Özellikle Sahur ve iftar sofralarında tüketilir. Şehrimizdeki kayak merkezimizde festivalleri yapılır. Ürün şiş ve kavurma çeşitleri ile de tüketilir" dedi.
Hacı Ahmet Demirbanka ise, "İftar sofralarının vazgeçilmez. Doğal baharatlar ile elde edilen et sucuğu. Damak tadını benimsettiren bir ürünümüzdür" diye konuştu.
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