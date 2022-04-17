Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor

17.04.2022 11:43

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor Unutulmaya yüz tutmuş araç ve gereçler mutfak müzesinde tanıtılıyor Kahramanmaraş'ta tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle binlerce yıllık kültür birikimi, tarihsel bilgilerle mutfak müzesinde gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor

Unutulmaya yüz tutmuş araç ve gereçler mutfak müzesinde tanıtılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle binlerce yıllık kültür birikimi, tarihsel bilgilerle mutfak müzesinde gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan mutfak müzesinde, unutulmaya yüz tutmuş araç ve gereçler tanıtılıyor.

Mutfak müzesi sorumlusu Mihriban Özçelebi, müzeye gelen ziyaretçilerin memnun kaldığını, duygulandığını ve geçmişi yad ettiğini söyleyerek, "Müzede daha çok eskiye dönük, yaşanmışlıklar anımsıyorsunuz. Anneannelerimizin, babaannelerimizin geçmişte kullandıkları eşyalar, nasıl bir yaşam sürdükleri, nasıl bir hayat tarzı yaşadıkları bulup, geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Belirli yaşın üstünde gelen ziyaretçilerde duygulanıyor ve o yaşanmışlıklarını hatırlıyor. Mutfak müzesinde genellikle bakır ağırlıklı tencereler, tavalar mevcut. Buzdolabı özelliğini gören bir tel dolabımız var. Hep beraber ailece oturdukları oturma odası var. En üst kısım odada ise geline ait yatak odası ve misafir odası var" dedi.

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor
Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor
Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Tragger, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ın mutfak kültürü bu müzede yaşatılıyor - Son Dakika


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