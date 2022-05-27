Kale'de "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı

Malatya'nın Kale İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda üretilen ürünler, Kale Belediyesi Kongre ve Nikah Salonunda sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, yaptığı konuşmada, açtıkları kurslarla katılımcıların becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı da sağladığını anlatan Ayaz, "Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarımız ve usta öğreticilerimiz ile ilçe merkezinde ve mahallelerde açmış olduğumuz kurslarda güzel çalışmalar yapıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde hem vatandaşlarımıza hem öğrencilerimize her türlü kurs ile Hayat Boyu Öğrenme ve ihtiyaç duyulan her alanda öğrenme imkanı sağlamaya özen gösterilmektedir." diye konuştu.

Sergide Kale'ye özgü ürünlerin yanı sıra, giyim üretim teknolojisi, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, rölyef, ahşap boyama gibi farklı alanlarda birçok ürün yer aldı.

Ayrıca geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları kapsamında kurslarda yapılan ürünler de sergilendi.

Açılışa Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Müftü İbrahim Okumuş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul idarecileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.