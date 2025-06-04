Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu

04.06.2025 11:16
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Kurban Bayramı'na günler kala, Kapadokya'daki tesislerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kapadokya'daki tesislerde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Nevşehir'in peribacalarıyla kaplı ilçe, belde ve köylerindeki tesislerde, 5 Haziran arife gününden bayramın son gününe kadar yoğunluk yaşanacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, AA muhabirine, yılın diğer dönemlerine nispeten her yıl sakinlik yaşanan haziran ayında, Kurban Bayramı tatiliyle yoğunluk beklediklerini belirtti.

Tatillerini bölgede geçirmek isteyen ziyaretçilerin rezervasyonlarını tamamlamaları konusunda acele etmeleri gerektiğini vurgulayan Aldemir, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da sezon nisan ayıyla açılmıştı. Mevcutta doluluk oranlarımız yüzde 50 civarındaydı, ancak Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yüzde 90'lara ulaşıldı. Yaz dönemiyle 2025 yılının turizm açısından iyi geçeceğini ümit ediyoruz. Kapadokya bölgesi deniz, kum, güneş turizminin dışında. Sabahın ilk saatlerinde sıcak hava balonlarıyla güne başlıyoruz. Doğa yürüyüşleri, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlar var. Kapadokya, gezmek isteyecekler için her türlü aktivitesiyle uygundur."

Bölgede konaklama tesislerinin yanı sıra sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler de rezervasyonların yerli turistlerin bölgeye olan ilgisinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Bölgede farklı bütçelere uygun konaklama ve aktivite imkanı bulunduğunu dile getiren Dinler, "Tatilin kısa olmasıyla vatandaşların tatil tercihleri daha yakın destinasyonlar oldu. Kapadokya'da özellikle Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren doluluk oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda. Okulların kapanmasından önceki son tatil olması sebebiyle bölgemiz, revaçta bir tatil merkezi. Nisan, mayıs, eylül ve ekim ayları bölgemizin en çok talep aldığı dönemlerdir. Haziran ayında balon turu fiyatlarında düşüş görülmektedir. Bu da yerli turistler için balon turlarını cazip kılıyor." ifadelerini kullandı.

"Misafirlerimizi memnun etmek için hazırlıklarımızı yaptık"

Turizmci Ali Rıza Şenal ise Çavuşin köyündeki otellerinde hareketli geçecek bayram tatili için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki turizm işletmelerinde konukların Kapadokya'dan mutlu ayrılmalarını sağlamak amacıyla gayret gösterildiğini ifade eden Şenal, "Bu yıl beklenenin üzerinde yoğunluk var. Rezervasyonlar aylar öncesinden başlamıştı. Son zamanlarda hareketlilik daha da arttı. Misafirlerimizi memnun etmek için hazırlıklarımızı yaptık. Kapadokya, tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuştur. Yerli ve yabancı konuklarımız bölgeden keyifle ayrılmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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