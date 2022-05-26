Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi - Son Dakika
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Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi

26.05.2022 16:10

Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi Nevşehir'de, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere gözleme ve yaprak sarması ikramı yapıldı.

Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere gözleme ve yaprak sarması ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla Uçhisar Kalesi'nde turistlere kale içinde yapılan gözleme ve bölgeye has üzümlerin yapraklarından sarılan sarma ikram edildi. Tarihi ve kültürel dokusuyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya 'Türk Mutfağı Haftası' nedeniyle bir birinden güzel yemeklerini gelen ziyaretçilere tanıtıyor.

Nevşehir Valiliği ve Uçhisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde yöresel lezzetleri tatma imkanı bulan turistler de Türk mutfağının dünyada yerinin ayrı olduğunu söylediler.

Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi
Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi
Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi
Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi
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Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Uçhisar, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da turistlere gözleme ikram edildi - Son Dakika


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