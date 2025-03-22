Kapadokya'nın 4 Bin Yıllık Mutfağı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'nın 4 Bin Yıllık Mutfağı

Kapadokya mutfağı, 4 bin yıllık tarihi tatları modern dokunuşlarla sunuyor. Şef Ulaş Tekerkaya, geleneksel lezzetleri günümüze taşıyarak unutulmaz bir deneyim sağlıyor.

22.03.2025 16:27
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Kapadokya'nın 4 bin yıllık mutfak kültüründen günümüze yolculuk

NEVŞEHİR - Kapadokya Bölgesi'nin 4 bin yıllık zengin kültüründeki geleneksel tatlar modern bir dokunuşla harmanlanarak unutulmaz lezzetlere dönüştü. Kapadokya'nın yerel mutfağını yansıtan Uzundere Kapadokya Mutfağı, Hititler'den Osmanlı'ya kadar uzanan bir tarihi zenginliği bir arada sunuyor.

Sirkencübin Şerbeti, Tarihi Kültepe Kurabiyesi, Kapadokya mutfağında ayrı bir yeri olan ekşi mayalı ekmekler, baharatlı tandır etleri, meyvelerle tatlandırılmış et yemekleri ve şerbetler gibi gelenekler, binlerce yıllık tarih ve kültürle şekillenir gibi eski tatlar tekrar gün yüzüne çıktı.

Kapadokya'nın 4 bin yıllık mutfak geleneğini günümüze taşıyan dünyaca ünlü şef Ulaş Tekerkaya, üç yıl boyunca Kapadokya başta olmak üzere Anadolu'nun yemek kültürünü araştırdı ve kaleme aldı. Kapadokya ve Anadolu'nun 4 Bin yıllık mutfak kültürünü inceleyen Tekerkaya Hititler, Frigler, Roma İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan yemekleri tekrar gün yüzüne çıkarttı. Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bulunan ve bölgenin tek Helal Sertifikalı otelinde unutulmaya yüz tutmuş tatları tekrar gün yüzüne çıkaran Şef Ulaş Tekerkaya; "Kapadokya bölgesindeki 4 bin yıllık mutfak kültürünü günümüze taşıdık. Tamamen bu bölgede yaşayan insanların ve medeniyetlerin bu bölgede neler tükettiğiyle alakalı bütün kaynaklara eriştik ve günümüze uyarladık. Yemeklerin yanında yemeğin tarihi kaynaklarını gösterebileceğimiz QR kodları oluşturduk" dedi.

"Üzüm ve kabak çekirdekleri ve kurutulmuş meyveler kullandık"

Tarihi yemeklerin hiç birisinde domates salatalık biber salça gibi ürünler kullanmadıklarını söyleyen Tekerkaya; "Tamamen bu bölgede yetişen üzüm kabak, kuru meyveler kabak çekirdeği ve o dönemki yapılmış olan buğday arpa tahıl çeşitliliği ile beraber orijinal bir menü çıkardık. Menümüzün içerisinde de tamamen doğal olan yiyecekler mevcut. Tatlılarımızın çoğunluğunda şeker un gibi faktörler yok." ifadelerini kullandı.

"Diş kirası ile uğurluyoruz"

Ünlü Şef Ulaş Tekerkaya misafirlerine en sonda giderken diş kirası adı altında bir hediye sunduklarını söyledi. Tekerkaya; "O diş kirasını yabancılara ve yerli misafirlere ne kadar önem teşkil ettiğini ve mütevaziliğin Kapadokya başta olmak üzere Osmanlı, Selçuklu, Anadolu ve Türk tarihindeki önemini anlatıyoruz" diye konuştu.

53 çeşit menü oluşturuldu

Geçmişi 4 bin yıl öncesine kadar dayanan 53 çeşit yemek ve içecek oluşturduklarını söyleyen Terkaya; "Çorbalarımızın içerisinde insan oğlunun ilk çağlardan bu tarafa tüketmiş olduğu, Hz. Adem söylemlerin de ve kayıtlarında geçen baba çorbası dediğimiz buğday çorbası ile başlıyoruz. Günümüzdeki göçebe mutfağındaki tarhana çorbasına kadar hepsini oluşturduk. Tatlılarda da Göremeye ait olan ve Roma döneminde yapılmış bir Korama Roma tatlısı var. Tamamen geçmişin izlerini taşıyan ve hacı Bektaş velinin dergahından pirpir lokması içerisinde herhangi bir şeker yağ un olmayan bir tatlı.Bu lezzetler ve tatlıları insanlığa kazandırmış olduk. Tatlılarımızda ve yiyeceklerimizin çoğunluğun da Hititlerden, Firiklerden, Roma imparatorluğundan, İslam mutfağından, Selçuklu'dan Mevlevilikten, Osmanlı'dan ve Hacı Bektaş'tan izler var. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin söylemiyle 'Bir lokmayı iki kişi bölüşürse dostluk pekişir' sözüyle o yoldan devam ettik. Tatlılarımızın ve şerbetlerimizin içerisindeki ürünlerin hepsinde de bölgedeki yetişen ürünlerden oluşturduk" dedi. Gelen misafirlerine İslamiyet'teki sofra adabının da anlatıldığını söyleyen Tekerkaya; "Menümüzü ilk başta sofraya başlama ve en sonda sofraya bitirme olarak nitelendirdik. İslamiyet'te ve diğer dinlerde insanların sofradaki saygı, sevgi ve adabı Mevlevilik ve Bektaşilik kültüründeki sofra adabının nasıl devam ettiğini anlatabilmek için menüye kısa bir not yazdık. Gelen misafirlere ilk başta besmeleyle başlayıp, yemek duasıyla bitirdiğimiz bir İslami konsept oluşturduk. İşletmemiz Kapadokya bölgesinde helal belgesine sahip tek işletme" dedi.

Tekerkaya gelen misafirlere; "Bizim soframızı şenlendirdiniz, dişleriniz yoruldu" diye küçük hediyeler verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Kapadokya, Osmanlı, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'nın 4 Bin Yıllık Mutfağı - Son Dakika

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