Kar yağışı altında termal keyfini yaşıyorlar - Son Dakika

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan kaplıcalara gelen yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 3 dereceye düşen havada termal havuz keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'nın il merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan Termal ilçesindeki tesisler, bölgede etkili olan kar yağışıyla farklı bir görünüme kavuştu.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan termal tesislere gelen yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 3 dereceye kadar düşen karlı havada termal havuza giriyor.

Tatillerini beyaz örtüyle kaplı doğayla iç içe bir alanda geçiren ya da termal sularda şifa arayan turistler, bir taraftan da kısa süreli yaşanan görsel şöleni izleme fırsatı buluyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesinde sıfırın altında 3 derece olan sıcaklığa rağmen konaklayan turistler, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan termal havuzlara girerek zaman geçiriyor.

Romanya'dan gelen yabancı turistler, soğuk havada termal havuza girme ve kar örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşan manzarayı izlemekten mutlu olduklarını ifade etti.