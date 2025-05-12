Karabük\'te Kitap Günleri Başladı

Karabük Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.

5000 Evler Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğin sadece kültürel bir program değil, Karabük'ün bilgiyle, kitapla ve gelecek nesillerle kurduğu güçlü bir bağ olduğunu belirtti.

"Tarih boyunca kalemle, kelamla, irfanla yükselmiş bir milletin torunları olarak bugün burada kitapla buluşuyor, geleceğimizi inşa edecek fikirleri hep birlikte büyütüyoruz." diyen Çetinkaya, çocuklara hayaller kuran kitapların yarının bilim insanını, yazarı ya da öğretmenini şekillendirdiğini, bu yüzden bu tür etkinliklerin kendileri açısından hizmet değil vazife olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, her yatırım kıymetli olduğunu ama bilgiye yapılanın en kalıcı yatırım olduğuna işaret ederek, "Biz belediyeciliği sadece kaldırım taşından ibaret görmedik. Bizim belediyecilik anlayışımızda insana dokunmak, zihni inşa etmek, milletin ruhunu beslemek vardır. Bu yüzden bu tür kültürel etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimize sesleniyorum. Okuyun. Sadece ders kitaplarını değil, hayatı okuyun. Geçmişinizi, medeniyetinizi, milletinizin hikayesini okuyun. Çünkü kimliğini tanımayanın geleceği de olmaz. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sadece çalışan değil, düşünen, üreten, yazan gençliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve imza günleri düzenlenecek etkinlikte, Feyza Hepçilingirler, Döndü Açıkgöz, İbrahim Tığ, Efe Güzelgöz, Tahsin Şentürk, Üzeyir Karahasanoğlu, Tuğba Turan, Gülden Işık, Selma Aydın, Hasan Hüseyin Yalvaç, Sevil Özdemir, Mevlüt Kırnapçı, Muharrem Akman, Keramettin Çetin, Mehmet Kütükçüoğlu, Solmaz Demir ve Ahmet Sunman gibi edebiyat dünyasından isimler okurlarıyla buluşacak.

Yazar ve şair buluşmalarının yanı sıra her yaştan katılımcıya hitap eden kültürel etkinlikler ve atölyeler, 18 Mayıs'a kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.