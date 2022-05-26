Karabük'te yöresel tatlar "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde tanıtıldı - Son Dakika
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Karabük'te yöresel tatlar "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde tanıtıldı

26.05.2022 17:25
Karabük'te yöresel tatlar "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde tanıtıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel ev yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" devam ediyor.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Çetiören Mesire Alanı'nda yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri, yöresel yemeklerin olduğu stantları gezdi.

Vali Gürel, konuşmasında, 20 Mayıs'ta başladıkları etkinlikte özellikle yöresel yemekleri gösterdiklerini belirterek, "Üç gün Safranbolu'da, ardından Ovacık ve Yenice'de etkinlik yaptık. Bugün de buradayız. Her ilçemizde birbirinden güzel lezzetler var. Büyüklerimizden kalan bu güzel yemekleri gün yüzüne çıkarmazsak, belki de bir müddet sonra unutulabilir. Bu yemeklerin tariflerini kaydetmek gerekir." diye konuştu.

Etkinlik, Hadrianopolis Antik Kenti gezisiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Eskipazar, Karabük, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te yöresel tatlar 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde tanıtıldı - Son Dakika


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