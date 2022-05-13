Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı

13.05.2022 21:21

Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladıKARAMAN Karaman'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı.

Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı

KARAMAN Karaman'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı.

Atatürk Anıtına çelenk koyulması ve Yunus Emre Türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayan etkinlikler, saat 09.30'da Tren Garı önünde başlayan ve Atatürk Parkı'nda son bulan şölen yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman ve Niğde Milletvekilleri İsmail Atakan Ünver ve Ömer Fethi Gürer, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kortej yürüyüşünde Mustafa Kemal Atatürk ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in at üzerinde temsili olarak sokaktaki halkı selamlaması ile Yunus Emre, Hz. Mevlana, Mümine Hatun ve Kazım Karabekir Paşa'nın da canlandırılması kutlamalara renk kattı. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı da yine at üzerinde okundu. İsmet Paşa Caddesi üzerinde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde yapılan geçit töreninin ardından kutlamalara katılanlar hep birlikte Atatürk Parkına geçti. Burada Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar Yunus Emre Türbesinin ziyaret edilerek dua edilmesiyle sona erdi.

Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı
Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı
Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı
Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı

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KARAMAN'DA 745'İNCİ TÜRK DİL BAYRAMI KUTLANDI KARAMAN'DA 745'İNCİ TÜRK DİL BAYRAMI KUTLANDI Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Bayramı, Yunus Emre, Karaman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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