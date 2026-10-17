Kastamonu\'da açılan sergide farklı illerden getirilen 55 yazma eser görücüye çıktı

Türkiye'nin farklı illerindeki kütüphanelerde bulunan 55 yazma eser, Kastamonu'da düzenlenen "Kastamonulu Alimler Yazma Eserler Sergisi"nde bir araya getirildi. Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı kapsamında açılan sergide, asırlık ilim mirasını yansıtan eserler katılımcıların ilgisine sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) desteklediği kurultayın açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'den fazla akademisyenin katıldığı kurultayda, bilim tarihi ve felsefesinin geçmişten günümüze gelişimi ile akademik iş birliği imkanları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, konuşmasında bilginin ve ilmin toplumların gelişmesindeki önemine dikkat çekti. Yılmaz, "İlmi, bilgiyi, alimi yaygınlaştırdığımız ölçüde gelişmişliğimiz ortaya çıkar. Gelişmişliğin temelinde, mayasında, ruhunda bilgi yoksa, hikmet yoksa, ilim yoksa, irfan yoksa, insan yoksa, tefekkür yoksa, alim yoksa, uzaya gitseniz ne anlam ifade eder? Olsa olsa İsrail gibi bir zalimler topluluğu olur" dedi.

Kastamonu'nun Anadolu'nun önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kastamonu da hakikaten alimleriyle, edipleriyle, şairleriyle, padişahlarımıza hocalık yapan ulemasıyla, mimarisiyle Anadolu'muzun önde gelen hafıza merkezlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kurultay kapsamında düzenlenen yazma eserler sergisinin hazırlık sürecini anlattı. Sergi fikrinin Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirten Dallı, "İhsan hocam bir gün beni aradı. Bu şeye karar verilmişti, bilim tarihi ve felsefesi kurultayının yapılacağına. Dedi ki, 'Bir de orada güzel bir sergi yapsak.' Kastamonulu alimlerin yazma eserlerinden oluşan. 'Yapalım hocam, ne yapmamız lazım?' dedim. Dedi ki, 'İşte Coşkun Hoca'yı arasanız.' Kendilerinin eminim ki hukukları, tanışıklıkları, muhabbetleri çok daha derindir ama herhalde bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diye bana öyle söyledi İhsan Hocam" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Hamdi Topal, şehrin tarih boyunca bilim ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Topal, "Bilim tarihi ve felsefesi alanında ülkemizin çok kıymetli bilim insanlarını bir araya getiren bu kurultayın hiç şüphesiz Kastamonu'da gerçekleştirilmiş olması bizler için ayrı bir anlam taşımakta. Zira köklü tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Kastamonu, asırlar boyunca gelişen ilim geleneğiyle Anadolu'nun ilim ve fikir dünyasında hakikaten çok önemli bir yere sahip şehir olarak öne çıkmakta" dedi.

Üniversitelerin bilimsel mirasın korunmasındaki sorumluluğuna değinen Topal, "Bugün bizlere düşen mesuliyet, bu köklü mirası ilmi çalışmalarla yeniden değerlendirmek ve elbette gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak. Üniversite olarak şehrimizin bu ilmi müktesebatını günümüzün çağdaş bilimsel yaklaşımlarıyla buluşturmayı üniversitemizin önemli misyonlarından birisi olarak görmekteyiz. Kurultayımızın bilim tarihinin birikimini günümüzün meseleleriyle buluşturarak yeni araştırmalara ve akademik iş birliklerine zemin hazırlayacağına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Kastamonu'nun geçmişte özellikle astronomi ve tıp alanlarında önemli bilim insanları yetiştirdiğini anlattı. Fazlıoğlu, "Kastamonu beylerinin akli bilimlere, bilhassa astronomi ve tıbba ilgi göstermesi, Candaroğlu Beyliği döneminde de devam eder. Tebriz'den Kastamonu'ya gelen, İsmail Bey'in hizmetine giren Tabip Kemaleddin, Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında hekimlik yapmış ve başhekimlik görevinde bulunmuştur. Ahi Çelebi, tıbbın önemli isimlerinden biri olarak zikredilebilir. Ahi Çelebi, böbrek taşlarıyla alakalı Türkçe ve koruyucu tıp hakkında da Farsça bir eser kaleme almıştır" diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi de medeniyetlerin gelişiminde bilim ve düşüncenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve farklı kültürlerin birikimleriyle zenginleşen kadim medeniyetimizin yükselmesinde bilimin, düşüncenin ve felsefenin katkısı elbette göz ardı edilemez ve muhakkak ki listenin de en başına yazılması gereklidir" dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Taşkıran, kurultayın üç oturumdan oluşacağını belirterek, "Üç oturumda üç temel meseleyi gündeme getireceğiz. Bilim tarihi ve felsefesi alanında geçmişimizi değerlendirmek, bugünümüzü anlamak ve geleceğimize ufuk açmak. Fakat tüm bunlardan önce bugün burada Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzden fazla akademisyeni ağırlayan Kastamonu'ya, bu şehri vatan edinmiş ilim ve irfan erbabına olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu ise medeniyetlerin gelişiminde bilimsel araştırmaların belirleyici rol oynadığına işaret etti. Pattabanoğlu, "İnsanlık tarihine baktığımızda medeniyetlerin yalnızca savaşlarla, siyasi gelişmelerle veya ekonomik başarılarla şekillenmediğini görürüz. Medeniyetleri asıl dönüştüren unsurlardan biri, insanın evreni anlama ve doğayı kavrama çabasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fazlıoğlu, "Hatipzade'nin Ölümünün 530. Yılı Münasebetiyle: Atabey Gazi Medresesi'nden Kastamonu Üniversitesine Felsefe-Bilim Hayatı" başlıklı konferans verdi. Konferansın ardından Türkiye'nin farklı illerindeki kütüphanelerden getirilen 55 yazma eserin yer aldığı "Kastamonulu Alimler Yazma Eserler Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

2 gün sürecek Bilim Tarihi ve Felsefesi Kurultayı, 18 Ekim Pazar günü saat 09.30'da Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda başlayacak oturumlarla devam edecek. Bilim tarihi ve felsefesinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin değerlendirileceği kurultay, aynı gün yapılacak oturumların ardından sona erecek.