Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı - Son Dakika
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Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı

16.05.2022 17:13

- Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Engelliler Haftası çerçevesinde piknik etkinliği düzenledi.

- Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Engelliler Haftası çerçevesinde piknik etkinliği düzenledi. Etkinlikte Engelliler Haftası kutlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Engelliler Haftası çerçevesinde ilçede bulunan Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı'nda piknik etkinliği düzenledi. Farklı engel gruplarından oluşan 200'den fazla birey etkinlikte bir araya geldi. Musiki ile çeşitli oyunlarla başlayan etkinlikte bir araya gelen engelli bireyler doyasıya eğlendi.

"Önemli olan beyinde engel olmasın"

Engelli vatandaşların melek olduğunu, belirten Altınok, "Bugün meleklerimizle beraberiz. Çiçeklerimizle beraberiz. Tertemiz bir dünyayla beraberiz. Dünya kirlendi. Dolayısıyla engelli lafı her tarafa çekilebilir. Ama kafada engel olmasın önemli olan beyinde engel olmasın. Tabi ki bir engelli vatandaşlarımız var, birde aileleri var onlarla aynı havayı soluyan engelli ailelilerimiz var" dedi.

"Günübirlik engelli misafirhanemizi açıyoruz"

Engelli vatandaşlara hizmet için engelli misafirhanesi açacaklarını söyleyen Altınok, "Belediye olarak şu an son aşamada bir de kalıcı engelli misafirhanemiz olacak, orada da engelli vatandaşlarımızı bırakacaksınız 1 hafta kadar biz misafir edeceğiz. Tabi ki Altınok'un engelli vatandaşlarımıza 94 yılından itibaren önemli hizmetleri var. Türkiye de ilk de bir engelli eğitim öğretimini açan biziz. Türkiye de ilk defa bir belediyede asansörlü engelli araba oldu. Yine otizmli çocuklarımız için proje son aşamada Subayevleri Mahallemizde otizmli öğrencilerimize eğitim merkezi yapacağız. Yine burada Ovacıkta engelli eğitim merkezimizi yaptık, bitirdik Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Herkes bir engelli adayıdır. Sizleri seviyoruz. Sizlerle beraber olmayı seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı
Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı
Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı
Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Keçiören'de Engelliler Haftası doyasıya kutlandı - Son Dakika


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