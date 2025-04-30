Kelile ve Dimne'den Sergi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kelile ve Dimne'den Sergi Açıldı

Kelile ve Dimne\'den Sergi Açıldı

Metin Sabancı Merkezi'nde 'Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim' sergisi, sanatseverlerle buluştu.

30.04.2025 11:50
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Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, çeşitli yaş gruplarındaki bireylerin katkılarıyla oluşturulan "Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim" sergisi sanatseverlerle buluştu.

"2025 Aile Yılı" kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesinde açıldı.

Serginin açılış konuşmasını İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin yaptı. Çetin "Bakanlıklar ve kurumlar olarak, kadın ve çocuklarımızın güçlenmesi için yoğun bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Sloganımız: güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" dedi. Çetin, serginin Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi'nin güçlü aile anlayışını yansıttığını belirtti.

Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Emel Alanyalıoğlu, serginin başlangıcını "Acaba biz de yağlı boya bir tablo yapabilir miyiz? diye sorduk. Hayat Nur Artıran hocanın desteğiyle, bu fikir hayata geçirildi ve harika sonuçlar alındı" dedi.

'HARİKA SONUÇLAR ÇIKTI'

Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Emel Alanyalıoğlu da serginin "acaba biz de yağlı boya bir tablo yapabilir miyiz?" sorusuyla birlikte ortaya çıktığını belirterek, "Bu fikrimizi Hayat Nur Artıran hocamıza açtık. O da bu fikrimizi çok olumlu karşıladı. Kendisi bizlere destek oldu ve ortaya harika sonuçlar çıktı." diye konuştu. Prof. Dr. Mim Kemal Öke ise, "Gördüğünüz resimler, güzel kalplerin bir ifadesidir" dedi. '

'GÖNLÜMÜZDEN GELENLERİ PAYLAŞTIK'

Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Hayat Nur Artıran, serginin çocukların güzelliklerinin bir tezahürü olduğunu vurguladı. "Kelile ve Dimne'den gönlümüzden gelenleri paylaştık" diyerek çocukların emeğine teşekkür etti.

'İKİ ÇAKALIN HİKAYELERİNİ ANLATAN BİR ESER'

Eğitmen sanatçı Meryem Günana, "Kelile ve Dimne, 3. yüzyılda yazılmış ve iki çakalın hikayelerini anlatan bir eser. Minyatürlerin hikayelerini çocuklara anlatarak, ahlaki değerleri öne çıkarmaya çalıştık"

'AHLAKİ DEĞERLERİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK'

Eğitmen sanatçı Meryem Günana, "Kelile ve Dimne, 3. yüzyılda yazılmış ve iki çakalın hikayelerini anlatan bir eser. Minyatürlerin hikayelerini çocuklara anlatarak, ahlaki değerleri öne çıkarmaya çalıştık" Sergide yağlı boya resimler, seramik, çini ve cam altı eserleri yer alıyor. Eğitmenler Meryem Günana, Mine Numanoğlu, Zeynep Çufalı, Dr. Oya Aydın ve Necla Külekçi'nin destekleriyle hazırlanan sergi, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kelile ve Dimne'den Sergi Açıldı - Son Dakika

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