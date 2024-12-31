Kilim Ustası İhsan Aydın - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kilim Ustası İhsan Aydın

Giresun'da İhsan Aydın, 100 yıllık tezgaha kilim dokumacılığını devam ettiriyor.

31.12.2024 12:18
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Giresun'da küçük yaşlarda öğrendiği kilim dokumacılığını sürdüren 47 yaşındaki İhsan Aydın, mesleğine asırlık tezgahta devam ediyor.

Bulancak ilçesindeki atölyelerinde babası Muhterem Aydın'dan çocukluğunda kilim dokumacılığının inceliklerini öğrenen Aydın, ortaokulu bitirmesinin ardından aynı yerde çalışmaya başladı.

Aydın, baba oğul ürettikleri rengarenk kilimlere ilginin azalması nedeniyle yeni bir iş bulabilmek için 2000 yılında İstanbul'a gitti.

Bir süre tekstil sektöründe çalışan Aydın, babasının 2009 yılında "dön tezgahın başına geç" çağrısına kayıtsız kalamayıp memleketinde kilim üretmeye yeniden başladı.

Aydın, AA muhabirine, kilimleri Alman yapımı yaklaşık 100 yıllık tezgahta ürettiğini söyledi.

Genellikle sipariş üzerine çalıştığını dile getiren Aydın, geçmişte çok fazla kilim üreten olmasına rağmen mesleğin bugünlerde bitme noktasına geldiğini belirtti.

Aydın, dokuma sanatını öğrenmesinde babasının büyük katkısı olduğunu kaydederek "Ben bir süre İstanbul'da kaldım. Babam işi bırakınca ve beni çağırınca tekrar Giresun'a döndüm. Babam 'oğlum bu işi biliyorsun, aklını da çelmiyorum, gelmek istiyorsan gel, işin başında dur, tezgahın başına geç' dedi. Ben de geldim işi devam ettiriyorum. Memnunum, severek de yapıyorum." dedi.

Kilim dokumacılığında çok fazla detay ve incelik bulunduğuna değinen Aydın, "İpin hazırlanması var. Tezgaha yerleştirilen ipler var, buna çözgü diyoruz. Tezgahın bir kurulum yöntemi var. İp koptuğunda bunu taraktan alma var. Makine arıza yaptığında tamir etmek lazım. Bu gibi bilgi isteyen pek çok şey var." diye konuştu.

"Halının tozlu olmasından dolayı kilimi tercih edenler var"

Aydın, çalıştığı tezgahta daha önce askeriye için havlu ve çarşaf üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Babam da bu makineyi satın alıp kilim işinde çalıştırmış. Daha öncesinde el tezgahları vardı ama biz makineye geçtik. Şu anda el tezgahları kullanan ustalar da vardır diye düşünüyorum. Giresun ve Ordu'nun köylerinden, İstanbul ile İzmir'den sipariş verenler var. Biz dokuyup gönderiyoruz. Bu kilimlere talep neden var? Halının tozlu olmasından dolayı kilimi tercih edenler var. Mutfaklarda, balkonda seriliyor ve kullanılıyor. Yıkanması ve temizlenmesi daha kolay. Fazla toz tutmaması en büyük avantajı."

Üretimde geri dönüşüm sayesinde ekonomiye de katkı sağladıklarını anlatan Aydın, "Eski kullanılmayan hırkalar, kazaklar sökülüp ipleri yumak haline getiriliyor. Biz de bunlardan kilimi dokuyup müşterilere teslim ediyoruz. Yani kumaşlar çöpe gitmiyor." ifadesini kullandı.

İlçede başka kilim ustası olmadığına işaret eden Aydın, gençlerin mesleği öğrenmesi temennisinde bulundu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilim Ustası İhsan Aydın - Son Dakika

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