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Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı

EDİRNE - Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgesi olan ve asırlardır Er Meydanı'nın yanında satılan kuzu çevirme adeti bu yıl da devam ediyor.

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663. randevusu bugün başladı. Sarayiçi Er Meydanında başpehlivanlık kategorisinde ön eleme müsabakalarıyla başlayan güreşler, 7 Temmuz pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgelerinden biri olan ve asırlardır güreşlerin yapıldığı Er Meydanına yakın yerde portatif lokantalarda satışı gerçekleştirilen kuzu çevirme adeti bu yıl da devam ediyor. Kurulan çadırların içinde kömür ateşinde bütün halde pişirilen kuzular, tezgahta parçalanıp tartıldıktan sonra 1 kilosu 2 bin liradan müdavimlerinin hizmetine sunuluyor.

İşletmeci Recai Jalil, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.