Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı

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Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgesi olan kuzu çevirme, asırlardır Er Meydanı'nın yanında satılmaktadır. Bu yıl da güreşlerle birlikte kuzu çevirme adeti devam etmektedir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgelerinden biri olan kuzu çevirme, kömür ateşinde pişirilip müdavimlerine sunulmaktadır.

04.07.2024 15:38
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Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı

EDİRNE - Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgesi olan ve asırlardır Er Meydanı'nın yanında satılan kuzu çevirme adeti bu yıl da devam ediyor.

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663. randevusu bugün başladı. Sarayiçi Er Meydanında başpehlivanlık kategorisinde ön eleme müsabakalarıyla başlayan güreşler, 7 Temmuz pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgelerinden biri olan ve asırlardır güreşlerin yapıldığı Er Meydanına yakın yerde portatif lokantalarda satışı gerçekleştirilen kuzu çevirme adeti bu yıl da devam ediyor. Kurulan çadırların içinde kömür ateşinde bütün halde pişirilen kuzular, tezgahta parçalanıp tartıldıktan sonra 1 kilosu 2 bin liradan müdavimlerinin hizmetine sunuluyor.

İşletmeci Recai Jalil, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Edirne, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı - Son Dakika
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