Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek

29.05.2022 09:47
Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ile Olten Filarmoni Orkestrası iş birliğiyle klasik baleden Latin danslarına, modern danstan halk danslarına uzanan bir koreografi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ile Olten Filarmoni Orkestrası iş birliğiyle klasik baleden Latin danslarına, modern danstan halk danslarına uzanan bir koreografi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Sentez" adlı gösteri, 1-2 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Tulio Gagliardo Varas şefliğinde ve Tolga İyiuyurlar'ın bale koordinatörlüğünde seyircisiyle buluşacak.

Gösterinin koreografisini üstlenen Burcu Sürmeli Borovalı, AA muhabirine, uzun yıllar baş balerin olarak sahne aldıktan sonra İZDOB'da baş öğretmen olarak görev yaptığını, Olten Sanat Vakfı Koordinatörü Akgün Çavuş'tan gelen öneri üzerine "Dansların Sentezi Olten Filarmoni Orkestrası ile Buluşuyor" adlı ortak projeyi başlattıklarını söyledi.

Batı müziği ve danslarından başlayıp Doğu'ya uzanan geniş bir repertuvarı sahnelemeyi hedeflediklerini kaydeden Borovalı, "Projemizin adını Sentez koyduk. Çünkü Batı ve Doğu'nun sentezini yapıyoruz hem müzikal olarak hem de dans, koreografi anlamında. Klasik bale ile başlıyor, sonrasında tango, tenor aryalarıyla gerçekleşen bir potpuri ve müzikaller ve en son damat halayı ile bitiriyoruz." dedi.

Çalışmaları sürdüren İzmir Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Sarp Çıplak, çok güzel bir yorumu sahneleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Balerin Gülfem İncecik, hem yöresel hem evrensel ritimlerin bulunduğu bir eseri sahneye taşıyacaklarını, balet Noyan Bilgehan Gültekin de Anadolu esintilerinin yer aldığı eserde kültürler arası modern bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti

YORUMLAR
500
İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak Red Bull Half Court'un ikinci eleme heyecanı İzmir'de yaşanacak Red Bull Half Court'un ikinci eleme heyecanı İzmir'de yaşanacak
Kaynak: AA

Haziran, Opera, İzmir, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Klasik bale ve damat halayı 'Sentez' projesiyle sahnelenecek - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 09:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement