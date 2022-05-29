Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek - Son Dakika
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Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek

29.05.2022 15:48
Klasik bale ve damat halayı "Sentez" projesiyle sahnelenecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ile Olten Filarmoni Orkestrası iş birliğiyle klasik baleden Latin danslarına, modern danstan halk danslarına uzanan bir koreografi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ile Olten Filarmoni Orkestrası iş birliğiyle klasik baleden Latin danslarına, modern danstan halk danslarına uzanan bir koreografi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Sentez" adlı gösteri, 1-2 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Tulio Gagliardo Varas şefliğinde ve Tolga İyiuyurlar'ın bale koordinatörlüğünde seyircisiyle buluşacak.

Gösterinin koreografisini üstlenen Burcu Sürmeli Borovalı, AA muhabirine, uzun yıllar baş balerin olarak sahne aldıktan sonra İZDOB'da baş öğretmen olarak görev yaptığını, Olten Sanat Vakfı Koordinatörü Akgün Çavuş'tan gelen öneri üzerine "Dansların Sentezi Olten Filarmoni Orkestrası ile Buluşuyor" adlı ortak projeyi başlattıklarını söyledi.

Batı müziği ve danslarından başlayıp Doğu'ya uzanan geniş bir repertuvarı sahnelemeyi hedeflediklerini kaydeden Borovalı, "Projemizin adını Sentez koyduk. Çünkü Batı ve Doğu'nun sentezini yapıyoruz hem müzikal olarak hem de dans, koreografi anlamında. Klasik bale ile başlıyor, sonrasında tango, tenor aryalarıyla gerçekleşen bir potpuri ve müzikaller ve en son damat halayı ile bitiriyoruz." dedi.

Çalışmaları sürdüren İzmir Devlet Opera ve Balesi dansçılarından Sarp Çıplak, çok güzel bir yorumu sahneleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Balerin Gülfem İncecik, hem yöresel hem evrensel ritimlerin bulunduğu bir eseri sahneye taşıyacaklarını, balet Noyan Bilgehan Gültekin de Anadolu esintilerinin yer aldığı eserde kültürler arası modern bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti

Klasik bale ve damat halayı Sentez projesiyle sahnelenecek
Klasik bale ve damat halayı Sentez projesiyle sahnelenecek
Klasik bale ve damat halayı Sentez projesiyle sahnelenecek
Klasik bale ve damat halayı Sentez projesiyle sahnelenecek

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Klasik bale ve damat halayı 'Sentez' projesiyle sahnelenecek Klasik bale ve damat halayı 'Sentez' projesiyle sahnelenecek İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak
Kaynak: AA

Haziran, Opera, İzmir, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Klasik bale ve damat halayı 'Sentez' projesiyle sahnelenecek - Son Dakika


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