Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti

15.05.2022 19:08
Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 2 yıl aranın ardından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin 381 kişi gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 2 yıl aranın ardından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin 381 kişi gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Kocaeli Kongre Merkezindeki fuar, kitapseverlerin ilgisiyle karşılaştı.

Fuarı ilk gün 92 bin 381 kişinin gezdiği belirtilen açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Fuarın sadece Kocaeli'ye değil Doğu Marmara'ya da hitap ettiğini dile getiren Büyükakın, "Her zaman olduğu gibi çok yoğun ilgi var. Kocaeli'nin her yerinden ve çevre illerden akın akın insanlar buraya geliyor. Demek ki 2 yıllık arada kitap fuarını özlemişiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Türkiye'de okuma oranlarının arttığını, kitap fuarlarına olan ilginin de bunun kanıtı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaç adet kitap satın alındığından çok ne kadar okunduğu önemli. Kitap fuarları da bunun en güzel göstergesidir. Çocuklar, anneler, babalar hepsi buradalar. Ben Türk insanının kitap okumayı sevdiğini düşünüyorum. İnsanlar buraya kitap okumayı sevdikleri için geliyorlar. Herkesi 12. Kocaeli Kitap Fuarına bekliyoruz. Kitapseverleri kağıttan dünyaları keşfetmeye çağırıyoruz."

Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti
Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti
Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti

YORUMLAR
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Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kongre, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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