Konya Babil Fest için geri sayım başladı - Son Dakika
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Konya Babil Fest için geri sayım başladı

14.05.2022 11:52
Konya Babil Fest için geri sayım başladı

Konya, büyük bir müzik festivaline ev sahipliği yapıyor.

Konya, büyük bir müzik festivaline ev sahipliği yapıyor. Moğollar'dan Manuş Baba'ya, Feridun Düzağaç'tan Emircan İğrek'e kadar çok sayıda sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak olan Konya'nın en büyük müzik festivali Babil Fest için geri sayım başladı.

Anadolu'da kültür ve sanat anlamında en parlak dönemin yaşandığı Babiller dönemine atfen kurulan Babil Sanat, sanatsal ve kültürel organizasyonlarda yeni bir vizyon sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede Konya'nın en büyük müzik festivali organize edildi. Sanatseverleri ünlü isimler ile buluşturacak olan Babil Fest, 20-21-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek. Karnaval Medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan festivalde, Türkiye'nin başarılı ve popüler isimleri sahne alacak. Festival, aynı zamanda, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde yapılan ilk müzik festivali olma özelliği taşıyor.

BABİL FEST'TE 18 SANATÇI PERFORMANS SERGİLEYECEK

Babil Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Küçükdurmuş, Babil Sanat'ın, klasikleşmiş sanatsal ve kültürel etkinlik anlayışını kırmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Kültür, sanat ve müzikseverleri yenilikçi bir bakış açısıyla Türkiye'nin değerli sanatçıları ile bir araya getirdiklerini belirten Küçükdurmuş, şunları kaydetti:

"Etkinlik yaptığımız tüm şehirlerde kültürel ve sanatsal değişim hedefliyoruz. Bu amaçla 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında Konya'nın en büyük müzik festivali Babil Fest'i düzenliyoruz. Konya Selçuklu Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde 18 sanatçı performans sergileyecek. Babil Fest, aynı zamanda Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde yapılacak ilk festival olacak."

Küçükdurmuş, Türkiye'nin ve dünyanın önemli sanatçıları arasında yer alan Selda Bağcan'ın, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Ankara ve birçok şehirde senfonik gösterisine imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

MÜZİKSEVERLER MÜZİĞE DOYACAK

Babil Fest'te; Moğollar, Manuş Baba, Feridun Düzağaç, Emircan İğrek, Ceren Gündoğdu, Dedublüman, Mary Jane ve Touche gibi ünlü isimler performans sergileyecek. Festival katılımcıları üç gün boyunca müziğe doyacak.

Babil Fest Sahnesinde düzenlenecek festival programı şöyle:

20 Mayıs: Emir Can İğrek, Moğollar, İkilem, Gülçin Ergül, Mary Jane, Touche

21 Mayıs:  Feridun Düzağaç, Norm Ender, Tuğkan, Dedublüman, Ceren Gündoğdu, The Away Days

22 Mayıs:  Adamlar, Sena Şener, Manuş Baba, Kendimden Hallice, Maran Marangöz, Bedelsiz


Konya Babil Fest için geri sayım başladı
Konya Babil Fest için geri sayım başladı
Konya Babil Fest için geri sayım başladı
Konya Babil Fest için geri sayım başladı
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Manuş Baba, Selçuklu, Mayıs, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Konya Babil Fest için geri sayım başladı - Son Dakika


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