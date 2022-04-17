Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu

17.04.2022 13:18
Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenen Köprüde Buluşmalar atölyelerinde ödüller sahiplerine verildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali bünyesinde düzenlenen Köprüde Buluşmalar atölyelerinde ödüller sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin mali desteği ile hayata geçirilen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında gerçekleştirilen atölyelerde 19 uzun metraj ve 1 belgesel film ile 6 dizi projesinin sunumları yapıldı.

Aynı zamanda post-prodüksiyonu devam eden 5 uzun metraj ve 1 belgesel filmin kapalı gösterimleri 14-15-16 Nisan'da çevrim içi ve fiziksel olarak gerçekleştirildi.

Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde yer alan projelerin üreticilerinin senaryo, sunum, yapım, dağıtım ve sosyal medya yönetimi alanlarında eğitimler aldığı Köprüde Buluşmalar'da sinemacıların filmlerini tamamlamalarına destek olmak amacıyla verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Film Festivali, İstanbul, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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