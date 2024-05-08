Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun 'İç içe' seramik sergisi Kartepe'de - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun 'İç içe' seramik sergisi Kartepe'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu\'nun \'İç içe\' seramik sergisi Kartepe\'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun 'İç içe' seramik sergisi, Kartepe'de açıldı. Sergi, Anadolu'nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini seramik sanatıyla ifade etmeyi amaçlıyor. Sergiye Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve sanatseverler katıldı. Sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek ve kayıt yaptıranlar çömlekçi çarkı deneyimleyebilecek.

08.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:43
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun "İç içe" seramik sergisi, Kartepe'de izlenime sunuldu.

Kartepe Sanat Evi'nde açılan sergi, Anadolu'nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini geçmişten bugüne taşıyan seramik sanatıyla ifade etmeyi amaçlıyor.

Serginin açılışına, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve sanatseverler katıldı.

Seramik sanatçısı Eroğlu, Filiz'e kendi yaptığı bir vazoyu hediye etti.

Farklı zaman dilimlerini, formları ve teknikleri birleştiren vazo ve küp gibi 45 eserin yer aldığı sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Ayrıca sergi süresince kayıt yaptıranlar, belirlenen etkinlik günlerinde çömlekçi çarkı deneyimleyebilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Çiğdem Eroğlu'nun 'İç içe' seramik sergisi Kartepe'de - Son Dakika
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