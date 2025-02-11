Kurduğu atölyede hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurduğu atölyede hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor

Kurduğu atölyede hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sanat atölyesi kuran Esra Demir, resim ve seramiğe ilgi duyanlara eğitim verirken, çeşitlendirdiği kurslarla da 2 kadına istihdam sağlıyor.

11.02.2025 11:46
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sanat atölyesi kuran Esra Demir, resim ve seramiğe ilgi duyanlara eğitim verirken, çeşitlendirdiği kurslarla da 2 kadına istihdam sağlıyor.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan Demir, memleketine döndükten sonra çeşitli okullarda çalıştı.

Emek Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce atölye kuran Demir, resim ve seramik sanatına ilgi duyanlara ve yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Demir, verdiği eğitimlerin yanı sıra diğer sanat kurslarıyla kadınlara çalışma imkanı sağladı.

Esra Demir, AA muhabirine, çocukluktan beri çok sevdiği ve hayalini kurduğu sanat atölyesini kurduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Atölyeyi kurduğu için olumlu tepkiler aldığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"İyi ki de kurmuşum atölyemi, böylelikle sanatı daha çok geliştiriyoruz, daha da geliştirmek istiyoruz, bunun için çalışıyorum. Resim ve seramik derslerini ben yapıyorum. Aynı zamanda sadece büyük, yetişkin olarak değil, çocuklar da geliyor. Anneler çocuklarla aktiviteler yapıyor, çocuklarına daha çok zaman ayırmış oluyor ve buradan çok mutlu gidiyorlar. Güzel sanatlara hazırlık gruplarım var, sınava hazırlanan çocuklar, hobi olarak geliştirenler de var. Sadece resim teknikleri değil, kursiyerleri heykel, seramik olarak da geliştiriyoruz."

Atölyeyi geliştirmeyi ve daha çok kadına kariyer fırsatı sunmayı amaçladığını belirten Demir, "Benim vermiş olduğum kursların dışında başka alanlarda da kurslar var, bu anlamda atölyemi zenginleştirdim, bu şekilde yol aldım. Verdiğim resim ve seramik kursları haricinde, uzman öğretmenlerimizle müzik alanında keman, bağlama, gitar, piyano ve farklı alanlarda kurslar vermeye başladık. 2 öğretmenimize de istihdam sağlıyorum." dedi.

İrem Merkepçi ise atölyede çocuk psikoloğu olarak görev yaptığını ve çeşitli dersler verdiğini söyledi.

Atölyede sanatın iyileştirici gücüne ve kadın dayanışmasının büyüsüne inanan insanlar için hizmet verdiğini vurgulayan Merkepçi, şunları kaydetti:

"Kurucumuz Esra Demir'in bize sağladığı istihdam sayesinde çocuklarla birlikte yaratıcı dramadan oyun atölyelerine, oyun terapisinden sanat terapisine birçok etkinlik veriyorum. Burada çok mutluyum çünkü çocuklarla bir arada olmak ve onların gözündeki mutluluğu ve yüzündeki gülümsemeyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada sanatla içi içe olup özgürleştiğimiz bir alan oluşturuyoruz ve bunu isteyen insanları da davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurduğu atölyede hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor - Son Dakika

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