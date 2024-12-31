Kütahya'da Sanat Tutkusu: Meral Uğural Erdoğmuş - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'da Sanat Tutkusu: Meral Uğural Erdoğmuş

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Tezhip ve ebru sanatçısı Meral Uğural Erdoğmuş, sanatı genç nesillere aktarma arzusunu paylaşıyor.

31.12.2024 10:08
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Kütahya'da sanatın izinde, Meral Uğural Erdoğmuş'un sanata adanmış hayatı

KÜTAHYA - Kütahya'da tezhip ve ebru sanatçısı Meral Uğural Erdoğmuş, sanata olan tutkusunu ve bu yoldaki deneyimlerini anlattı. Erdoğmuş, 1983 yılında evlenerek geldiği Kütahya'da tanıştığı Ahmet Yakupoğlu sayesinde sanatla tanıştığını belirtti.

Erdoğmuş, "Ahmet Yakupoğlu hocamla birlikte sanatı tanımış oldum. 1990'lı yıllarda tezhip yapmaya başladım. Hocam beni bu alanda yönlendirdi ve onun sayesinde sanatımı ilerletme arzusuyla çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

Sanatını geleceğe bir emanet olarak gördüğünü ifade eden Erdoğmuş, genç kuşaklara bu mirası aktarmak istediğini dile getirerek, "Sanat asırlardır bize miras kalan bir değer. Biz de bunu gelecek nesillere aktarmalıyız. Şimdiye kadar 60'tan fazla karma sergiye katıldım, bunların 10 kadarı uluslararası düzeydeydi. Ayrıca Amerika'da bir üniversitede bir eserim sergileniyor. İki hat müzesinde tezhip çalışmalarım yer almakta ve yedi farklı kitapta çalışmalarım yayınlandı." diye anlattı

"Sanat, toplumların yaşam tarzlarını ve kültürlerini belgeleyen bir simgedir"

Sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Meral Uğural Erdoğmuş, "Sanat, toplumların yaşam tarzlarını ve kültürlerini belgeleyen bir simgedir. Geçmişten günümüze izler taşır ve bizden sonrakilere yön verir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yakupoğlu'nun hocası Süheyl Ünver'in, "Herkesin bir mesleği, bir de meşgalesi olmalı" sözlerini hatırlatan sanatçı Erdoğmuş, özellikle gençlere sanata yönelmelerini tavsiye etti. Erdoğmuş, "Sanat hem ruhu besler hem de zararlı alışkanlıklardan korur. Doğayı, insanları, tarihi ve kültürü tanıma fırsatı sunar. Gençler boş vakitlerini sosyal medyada geçirmek yerine bir sanat dalıyla ilgilenmeli" diye konuştu.

Meral Uğural Erdoğmuş'un sanata olan bu tutkulu yaklaşımı, hem geçmişten gelen kültürel değerleri yaşatma hem de gelecek nesillere ilham olma yolunda örnek teşkil ediyor.

Kaynak: İHA

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