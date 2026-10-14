Kütahya Emet'te 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu ve Eğrigöz Kalesi ziyaretçi çekiyor - Son Dakika
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Kütahya Emet'te 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu ve Eğrigöz Kalesi ziyaretçi çekiyor

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Kütahya Emet\'te 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu ve Eğrigöz Kalesi ziyaretçi çekiyor
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Kütahya Emet'teki Eğrigöz Kalesi ile 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bizans dönemine uzandığı belirtilen kalede III. Vlad'ın esir tutulduğu anlatımları kesinleşmiş bilgi sayılmıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Eğrigöz Kalesi ve 7,6 kilometre uzunluğundaki İki Taş Kanyonu, tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Emet'e bağlı Eğrigöz köyü ve çevresi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bölgenin önemli tarihi yapılarından Eğrigöz Kalesi, sarp kayalıklar üzerindeki konumuyla, yakınındaki İki Taş Kanyonu ise kaya oluşumları, akarsuyu ve zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi kale kayalıklar üzerinde yükseliyor

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Eğrigöz Kalesi'nin geçmişinin Bizans dönemine uzandığı, sonraki dönemlerde ise Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Sarp kayalıklar üzerine inşa edilen kalede sur, duvar ve sarnıç kalıntıları bulunuyor. Büyük bölümü günümüze harap halde ulaşan tarihi yapı, yüksek konumu sayesinde çevresine hakim bir noktada yer alıyor. Kaleye çıkan ziyaretçiler, Emet Ovası ve çevredeki dağlık alanları seyretme imkanı buluyor.

Eğrigöz Kalesi, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad'ın esaret dönemine ilişkin rivayetlerle de gündeme geliyor. Vlad Tepes'in Osmanlılara esir düştükten sonra kalede tutulduğu ve burada yaklaşık iki yıl kaldığı yönünde anlatılar bulunuyor.

Vlad Tepes'in yaşam öyküsü, Bram Stoker'ın 1897 yılında yayımlanan Drakula romanıyla dünya çapında tanınan efsaneyle ilişkilendiriliyor. Ancak Vlad Tepes'in Eğrigöz Kalesi'nde esir tutulduğuna ilişkin iddialar, kesinleşmiş tarihi bilgiler arasında yer almıyor.

Eğrigöz Kalesi'nin yakın çevresinde bulunan İki Taş Kanyonu, yaklaşık 7,6 kilometre uzunluğuyla bölgenin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Suyun kayaçları aşındırmasıyla oluşan kanyon; dar geçitleri, büyük kaya kütleleri ve akarsu boyunca uzanan doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Kanyon çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, mevsimlere göre farklı manzaralar oluşturuyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin farklı tonlarıyla öne çıkan bölge, sonbaharda ise renk değiştiren bitki örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

Fotoğrafçılıkla ilgilenenler için alternatif oluşturan İki Taş Kanyonu, doğal güzellikleri keşfetmek ve açık havada vakit geçirmek isteyenlere de farklı bir gezi rotası sunuyor.

Tarihi Eğrigöz Kalesi ile doğal güzellikleriyle öne çıkan İki Taş Kanyonu, Emet'in kültürel ve doğal zenginliklerini bir arada görmek isteyenler için dikkat çeken gezi noktaları arasında bulunuyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğrigözKütahyaTurizmEmetDoğaSon Dakika

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