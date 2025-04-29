Madımak Otu Bahar Sofralarında

İç Anadolu'nun lezzeti madımak sofralarda yerini aldı

YOZGAT - İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen ve yöresel mutfağın önemli bir parçası olan madımak otu, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sofralara taşınıyor. Vatandaşlar, taze madımak otunu doğadan ve pazarlardan temin ederek geleneksel yöntemlerle lezzetli yemekler hazırlıyor.

Madımak yemeği, hem sağlıklı oluşu hem de kendine has aromasıyla tercih ediliyor. Temizlenmesi zahmetli olsa da, doğru tekniklerle pişirildiğinde oldukça lezzetli bir sonuç elde ediliyor. Geleneksel tarifte ince kıyılan madımak otuna soğan, tereyağı, az miktarda bulgur ve çemen ekleniyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ev hanımı Mukaddes Derici yaklaşık 25 yıldır madımak pişirdiğini söylüyor. "Ahmetfakılı Köyünden 2 gün boyunca madımak topladım. Madımağı ev halkına göre 6 kişilik topladım. Temizledikten sonra ince ince kıyarız. Çocukluğumdan beri bilirim madımağı. Yazın toplanır. Faydalıdır, lezzetlidir. Nisan Mayıs gibi bulunur. Bu 1-2 ay içinde toplamak lazım. Dondurucuya da koyuyoruz. Canımız isteyince çıkarıp pişirip yiyoruz. Yozgat'ın meşhur yemeğidir, çok güzel ve tatlıdır. Lezzetini veren ince ince kıyılmasıdır. Kaynar suda haşlayıp süzüp sonra tekrar haşlıyoruz. Yağ ve soğan karışımı kızarınca haşlanmış madımağa döküyoruz. Otun miktarına göre bulgur ve buyotu atıyoruz. Servis ederken yufka ekmek ve ayranla servis edilir. İsteyen yoğurtla servis eder. İster dürüm yapılır ister yufkaya sarılır. Çok tatlıdır" dedi.

Baharın habercisi sayılan madımak, hem geleneksel lezzetlerin yaşatılması hem de sağlıklı beslenme açısından Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.