Madrid'de Türk mutfağı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle tüm dünyada ilk kez düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de Türk yemekleri tanıtıldı.

Hard Rock Otel'deki tanıtım kapsamında davetlilere, Türk ve İspanyol iki aşçı tarafından hazırlanan zeytinyağlı enginar, yaprak sarma, palamut pilaki, hünkarbeğendi, erik kompostosu ve armut tatlısı ikram edildi.

Aşçı Ercan Erdoğan, AA muhabirine, "Çok güzel bir etkinlik. Bunun daha sık yapılması, Türk mutfağının geniş kapsamlı bir şekilde tanıtılması çok önemli." dedi.

Yemeklerin yapımına yardım eden ve ilk kez Türk mutfağıyla tanışan otelin İspanyol aşçısı Federico Amendolara da "Çok memnunum. Beni şaşırtan bir mutfak, yeni tarifler öğrendim, güzel bir tecrübe oldu. Özellikle zeytinyağlı enginar çok hoşuma gitti. Belki kendi mutfağımda denerim." şeklinde konuştu.

Diğer yandan etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Ayşe Zeybek de "Türk mutfağı; zengin tarihin, konumun, farklı bölge ve kültürlerin kesiştiği kavşakların ve bitki örtüsünün istisnai bir sentezi olduğu için dünyanın ana mutfaklarından biri olarak kabul edilir." dedi.

"Türk mutfağı sağlıklıdır, atıksızdır ve sürdürülebilirdir." diyen Zeybek, turşu, yoğurt, kefir gibi fermente, probiyotik açıdan zengin ve sağlıklı besinlerin Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye'de yetişen 30'a yakın sebzenin farklı pişirme yöntemleriyle büyük bir zenginlik sunarak Türk mutfağında baş kahraman olduklarını söyledi.