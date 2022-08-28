69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreşinin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu - Son Dakika
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69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreşinin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu

28.08.2022 19:14
69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreşinin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 69'uncusu gerçekleştirilen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 69'uncusu gerçekleştirilen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu.

Darende Güreş Sahası'nda 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Rıza Yıldırım ile İranlı rakibi Vahit Yusuf Avan finalde karşılaştı.

Çekişmeli geçen müsabakada rakibinin sırtını yere getiren Yıldırım, başpehlivanlığı elde etti.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, alanda yaptığı konuşmada, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bölgenin en önemli güreş organizasyonu olduğunu söyledi.

Darende'de 69 yıldır karakucak güreşlerinin yapıldığına ifade eden Özkan, "İlçemizin güreş tarihi yüzlerce yıla dayanmaktadır. Bu yıl güreşlerimizin 69'uncusunu yapıyoruz. Darende, karakucak güreşlerinde birçok pehlivan yetiştirmiş önemli bir merkezdir. Bizler bu geleneği en güzel şekilde devam ettirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Başpehlivan Rıza Yıldırım da Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Bugün başpehlivanlık bana nasip oldu. Çok mutluyum, İranlı iki rakibimi yendim. Saha ve seyirci çok güzeldi. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Organizasyonun güreş ağalığı ise iş insanı Hacı Mehmet Karcı'ya verildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödüller takdim edildi.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Rıza Yıldırım , Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreşinin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreşinin başpehlivanı Rıza Yıldırım oldu - Son Dakika
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