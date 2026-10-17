Mardin\'de 4. Telkari Ödülleri başladı, festivalin süresi 5 güne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalin sunuculuğunu eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay yaptı. Festival kapsamında yarışmaya katılan 670 film arasından finale kalan 20 kısa film ve 5 uzun metrajlı film değerlendirmeye alınacak.

Törende konuşan Festival Başkanı ve yapımcı Zeki Sincar, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri festivalin süresinin 5 güne çıkarıldığını söyledi. Festivalin dolu dolu geçeceğini belirten Sincar, şunları kaydetti:

"Bu sene 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Mardin Uluslararası Film Festivali'ne başlamış bulunmaktayız. Festivalimiz normalde son 3 senede 3'er gün olarak gerçekleşti ama bu sene bakanlığımızın takdiriyle 5 güne çıkarıldı. Yani dolu dolu 5 gün boyunca söyleşiler, gösteriler mini tiyatrolarla gerçekleşecek. Onun dışında tabii açılışta bugün biliyorsunuz daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Kültür Yolu'nun içinde olduğumuz zaman tabii konserler, başka sergiler düzenlendiği için biraz tabii rağbet görmedi gene her zamanki gibi. Umarım inşallah halk daha çok benimser bu tür projeleri, daha çok arkasında durur ve gerçek değerini görür diye düşünüyoruz. Tabii söyleşilerimiz bizim gençlere yönelik gerçekleşiyor. Mesela Doğa Koleji'nde yarın gençlerle buluşacağız. Bir sonraki gün işte başka okullarda söyleşiler gerçekleşecek. Tabii biz bundan memnunuz. Yani söyleşileri çok olumlu ve başarılı buluyoruz. Çünkü öğrencilerin o gözlerindeki pırıltı bizi çok mutlu ediyor. Mardin'de çekilen diziler, sinema filmlerini artık Mardin'in kendi yerel insanı gençlerimiz çeksin istiyorum. Yönetmenler yetişsin, senaristler yetişsin, yazarlar yetişsin, yapımcılar çıksın. Tek hedefim bu olduğu için ben bu yola çıktım. 4 sene oldu. Umarım inşallah gençleri artık yönetmen olarak projelerde görmüş oluruz."

Festivalin sunuculuğunu yapan Tuğba Özay da Mardin'i çok sevdiğini ifade ederek, "Mardin aşık olduğum bir şehir, çok sevdiğim bir şehir. Uzun yıllardır da birçok defa ziyaret ettiğim, geldiğim bir şehir. Daha önce Mardin'in ilk ödül törenini de ben sunmuştum. Bugün de Mardin Film Festivali'nin 4'üncüsünü sunuyor olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Bu düşüncede tabii ki Kültür Bakanlığımızın destek verdiği bir festival olmakla beraber Zeki Sincar, Adem Sincar değerli yapımcılarımızın önderliğinde birçok sanatçı arkadaşımızla beraber bugün Mardin'deyiz. Bana göre ya tabii ki bu Kültür Yolu Festivali kapsamında da birçok etkinlik düzenleniyor. Bana göre sanat birleştiricidir. Bütünleştirir, barıştır, kardeşliktir, bir kültürün dünyaya yansıtılması, tanıtılmasıdır. Bu anlamda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festival Direktörü Mihriban Er ise geçen yıl festivalden Yaşam Boyu Onur Ödülü aldığını hatırlatarak, "Geçen sene Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştım bu festivalden. Bu sene daha da onurlanarak Mardin Film Festivali'nin direktörü oldum. Ben bir oyuncuyum. Sahnede olmak çok güzel, çok heyecanlı ama bir film festivalinin direktörü olarak bu sahnede olmak bana çok gurur ve onur veriyor. Festivalimiz oldukça dolu dolu geçecek. 5 gün sürecek bir festival. Filmler, oyuncu söyleşileri, stand-up gösterileri ve kapanış töreni 21'inde olacak. Yaşam Boyu Onur Ödülleri ve yarışan filmlerin ödül töreni olacak. Benim isteğim bütün seyircilerin, sinemaseverlerin bu programımızdan haberdar olması ve gelmesi. Hepsi ücretsiz. Mardin Film Festivali'ne sahip çıkın" diye konuştu.

Törene Boğaç Aksoy, Adnan Koç, Nilay Toprak, Mahmut Mardinli ve Yağmur Demircioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.

Film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşilerle sürecek festival 21 Ekim'de sona erecek.