Mardin'de tarihi mekanlar beyaz örtü ile süslendi - Son Dakika

Mardin'de tarihi mekanlar beyaz örtü ile süslendi

MARDİN Mardin'e kar yağışı ile şehir beyaza bürünürken, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler çıktı.

Mardin'de, 2 gün süren kar yağışı ile birlikte Artuklu ilçesinde bulunan tarihi revaklı çarşı, Ulu Cami ve Mardin Kalesi beyaz örtü ile süslendi.

Mardin yıllardır kara hasret duyan bir şehir olduğunu söyleyen Asım Pilgir, özellikle son 3-4 yıldır karla ilgili bir yağış söz konusu olmadığını söyledi. Karın herkesin beklediği, özlediği bir şey olduğunu belirten Pilgir, "Bunun neticesini dün akşam sokaklardaki çocuklardan, kartopu oynayan insanlardan görebilirsiniz. Bu nedenle Mardin'e kar yağması çok güzel oldu. Ayrıca Mardin, dillerin, dinlerin bir arada yaşadığı, tarihin adeta dinlendiği bir şehir. Karla tarih bir arada çok güzel oldu. Bu nedenle gelen ziyaretçiler ayrıca göz zevkine hitap eden manzaralara sahip oldular. Ben tekrar buradan Mardinli olmasam da buraya gelmek isteyenlere sesleniyorum. Gelsinler, kar manzarasıyla Mardin manzarasının keyfini çıkarsınlar" dedi.