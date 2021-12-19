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Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu

19.12.2021 23:50

Portekiz geleneği Fado şarkılarını dünyaya ulaştıran Mariza, Zorlu PSM'de konser verdi.

Portekiz geleneği Fado şarkılarını dünyaya ulaştıran Mariza, Zorlu PSM'de konser verdi.

BBC'nin "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü üst üste 3 kez ülkesi Portekiz'e kazandıran ve Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı olan Mariza, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Konserdeki izleyicilere seslenen Mariza, "İstanbul'da olmak çok güzel. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Müziğimizi hepinize getirme şansına sahip olmak harika bir zevk." dedi.

Mozambikli bir anne ile Portekizli bir babadan dünyaya geldiğini anımsatan Mariza, "Afrika her zaman müziğimde ve kanımda." şeklinde konuştu.

Konserde "Estranha Forma de Vida", "Semente Viva", "Beijo de Saudade", "Cravos de Papel", "Lagrima", "Meu Fado Meu", "Alma", "Chuva", "Meus Olhos Que", "Rochedo", "Verde Limao" ve "Amor Perfeito"nun da arasında bulunduğu eserler seslendirildi.

Tam adı Marisa dos Reis Nunes olan sanatçıya konserde müzisyenler Luis Miguel Nunes Guerreiro, Carlos Phelipe Domingos Ferreira, Adriano Santos Alves, Joao Macedo Freitas ve Joao Carlos Piçarra Frade eşlik etti.

Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu
Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu
Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu
Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu

Grammy Ödülleri, İstanbul, Portekiz, Konser, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mariza, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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