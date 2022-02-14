Marmaris'te Kızılay ekibi, orman alanlarında temizlik yapan ailelerle buluştu - Son Dakika

Türk Kızılay Marmaris Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Avukat Ayşegül Mungan, Marmaris ilçesinde geçen yıl yaşanan ve günler süren orman yangınlarında zarar gören alanlarda temizlik yapan işçilerin aileleriyle bir araya geldi.

Mungan ve beraberindekiler, bölgede tek kadın mühendis olarak görev yapan Hisarönü Orman İşletme Şefi Ümmü Yavaş ile Asparan mevkisindeki barakalarda konaklayan aileleri ziyaret etti.

Ailelerin ihtiyaçlarını soran Mungan, "Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından tüm ihtiyaçları karşılanmış. Kendileri de burada çalışırken üzüntülerini 'keşke iyileştirmek amaçlı gelseydik' diyerek belirttiler. Çalışmaları ve durum hakkında bilgi aldık. Önümüzdeki günlerde de tekrar diğer ailelere ziyarette bulunacağız. Erkekleriyle omuz omuza çalışan, hızar kullanan güçlü ormancı kadınları tanımak bizim için ayrı bir gururdu." diye konuştu.

Kızılay ekibi, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Mungan ve beraberindekiler, daha sonra Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler'i de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangında gösterdikleri üstün gayret ve azim için teşekkür eden Mungan, Kızılay olarak yangında görev yapan ekiplerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ünler de yangın sonrasında orman alanlarında başlayan çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Mayısa kadar temizlik çalışmalarının biteceğini ve hafif yeşillenmelerin başlayacağını ifade eden Ünler, ormanların eski haline dönmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.