Üye Girişi
Marmaris'te Kızılay ekibi, orman alanlarında temizlik yapan ailelerle buluştu - Son Dakika

Marmaris'te Kızılay ekibi, orman alanlarında temizlik yapan ailelerle buluştu

14.02.2022 18:16
Marmaris'te Kızılay ekibi, orman alanlarında temizlik yapan ailelerle buluştu

Türk Kızılay Marmaris Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Avukat Ayşegül Mungan, Marmaris ilçesinde geçen yıl yaşanan ve günler süren orman yangınlarında zarar gören alanlarda temizlik yapan işçilerin aileleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Marmaris Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Avukat Ayşegül Mungan, Marmaris ilçesinde geçen yıl yaşanan ve günler süren orman yangınlarında zarar gören alanlarda temizlik yapan işçilerin aileleriyle bir araya geldi.

Mungan ve beraberindekiler, bölgede tek kadın mühendis olarak görev yapan Hisarönü Orman İşletme Şefi Ümmü Yavaş ile Asparan mevkisindeki barakalarda konaklayan aileleri ziyaret etti.

Ailelerin ihtiyaçlarını soran Mungan, "Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından tüm ihtiyaçları karşılanmış. Kendileri de burada çalışırken üzüntülerini 'keşke iyileştirmek amaçlı gelseydik' diyerek belirttiler. Çalışmaları ve durum hakkında bilgi aldık. Önümüzdeki günlerde de tekrar diğer ailelere ziyarette bulunacağız. Erkekleriyle omuz omuza çalışan, hızar kullanan güçlü ormancı kadınları tanımak bizim için ayrı bir gururdu." diye konuştu.

Kızılay ekibi, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Mungan ve beraberindekiler, daha sonra Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler'i de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangında gösterdikleri üstün gayret ve azim için teşekkür eden Mungan, Kızılay olarak yangında görev yapan ekiplerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ünler de yangın sonrasında orman alanlarında başlayan çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Mayısa kadar temizlik çalışmalarının biteceğini ve hafif yeşillenmelerin başlayacağını ifade eden Ünler, ormanların eski haline dönmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.

YORUMLAR
500

Marmaris, Kızılay, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Kızılay ekibi, orman alanlarında temizlik yapan ailelerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı
18:13 İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:32 Duygu'nun sır gibi ölümünde soruşturma genişletiliyor! 2 arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alındı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 18:22:29. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Kızılay ekibi, orman alanlarında temizlik yapan ailelerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement