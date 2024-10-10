Melisa Özgür\'ün Kazakistan\'daki İlk Sergisi

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Türkiye'nin genç geometrik soyut sanatçılarından Melisa Özgür, ilk yurt dışı sergisini Kazakistan'ın başkenti Astana'da açtı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle Astana'daki "LM Kulanshi Art" alanında düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun yanı sıra Kazakistan sanat camiasından isimler, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda Kazak sanatsever katıldı.

Türk geometrik soyut sanatçısı Melisa Özgür'ün "Kozmos" adını verdiği sergide 15 eser yer alıyor.

Özgür, gazetecilere açıklamasında, ilk yurt dışı sergisini köklerinin başladığı topraklarda yapmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Eserlerinde iç içe geçmiş halkaları kullandığını anlatan Özgür, "Hayatımıza aldığımız renklerin, objelerin bize enerjileriyle yön verdiğine inanıyorum. İç içe geçmiş halklardaki temel anlam aslında yaşam ağacının köklerini de ifade ediyor." dedi.

Sanatseverlerin büyük beğenisi toplayan sergi bir ay ziyaretçilere açık kalacak.