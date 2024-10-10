Melisa Özgür'ün Kazakistan'daki İlk Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Melisa Özgür'ün Kazakistan'daki İlk Sergisi

Melisa Özgür\'ün Kazakistan\'daki İlk Sergisi

Genç sanatçı Melisa Özgür, Kazakistan'da 'Kozmos' adlı sergisini açtı; 15 eser sergilendi.

10.10.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin genç geometrik soyut sanatçılarından Melisa Özgür, ilk yurt dışı sergisini Kazakistan'ın başkenti Astana'da açtı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle Astana'daki "LM Kulanshi Art" alanında düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun yanı sıra Kazakistan sanat camiasından isimler, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda Kazak sanatsever katıldı.

Türk geometrik soyut sanatçısı Melisa Özgür'ün "Kozmos" adını verdiği sergide 15 eser yer alıyor.

Özgür, gazetecilere açıklamasında, ilk yurt dışı sergisini köklerinin başladığı topraklarda yapmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Eserlerinde iç içe geçmiş halkaları kullandığını anlatan Özgür, "Hayatımıza aldığımız renklerin, objelerin bize enerjileriyle yön verdiğine inanıyorum. İç içe geçmiş halklardaki temel anlam aslında yaşam ağacının köklerini de ifade ediyor." dedi.

Sanatseverlerin büyük beğenisi toplayan sergi bir ay ziyaretçilere açık kalacak.

Kaynak: AA

Mustafa Kapucu, Uluslararası, Kültür Sanat, Kazakistan, Türkiye, Astana, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Melisa Özgür'ün Kazakistan'daki İlk Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
08:50 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 21:31:09. #1.13#
SON DAKİKA: Melisa Özgür'ün Kazakistan'daki İlk Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.