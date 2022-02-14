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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

14.02.2022 12:23
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseriyle çarşamba saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları sahne alacak.

Konserde, Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının sevilen şarkılarının yanı sıra Afrika melodileri de seslendirecek.

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Mersin, Müzik, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseri verecek - Son Dakika


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