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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece" konseri verecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece" konseri verecek

03.02.2022 11:53
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operada Bir Gece" konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operada Bir Gece" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser, 5 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin ve aryalarının yer aldığı konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal, piyanist sanatçılığını da Özlem Erden yapacak.

Konserde solist sanatçılar Sevinç Demirağ ve Kevork Tavityan sahne alacak.

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Cumartesi, Mersin, Konser, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Operada Bir Gece' konseri verecek - Son Dakika


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