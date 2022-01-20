Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Anadolu Nefesli Beşlisi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 22 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.
Konserde, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar ve fagotta Ozan Evruk sahne alacak.
Sanatçılar, Anadolu'nun geleneksel müziklerinden derlenen türküleri yorumlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Devlet Opera ve Balesinden 'Anadolu Nefesli Beşlisi' konseri - Son Dakika